Çayırlık alanda dedektörle define arayan ve kazı yapan bir kişi, polis ekiplerinin geldiğini fark edince ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Hacımaşlı Mahallesi’nde, yol kenarında bulunan çayırlık alanda bir kişi, eline aldığı dedektörle define arayıp kazı yapmaya başladı.

Çevredekiler, sesleri merak edip bakınca çayırlık alandaki şahsı görünce şaşkına döndü.

POLİS EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ

Şehir ortasında define arayan şahsın kazı yaptığını gören vatandaşlar, durumu polis ekipler bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Arnavutköy'de çayırlık alanda dedektörle define aradı ViDEO







ORMANLIK ALANA KAÇTI

Olay yerine ekiplerin geldiğini fark eden şahıs ise ormanlık alana kaçarak kayıplara karıştı.