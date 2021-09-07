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    Arnavutköy'de çayırlık alanda dedektörle define aradı

    Çayırlık alanda dedektörle define arayan ve kazı yapan bir kişi, polis ekiplerinin geldiğini fark edince ormanlık alana girerek gözden kayboldu.
    • İHA
    • 07.09.2021 - 11:42
    • Güncelleme : 07.09.2021 - 12:03
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    Arnavutköy'de çayırlık alanda dedektörle define aradı

    İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Hacımaşlı Mahallesi’nde, yol kenarında bulunan çayırlık alanda bir kişi, eline aldığı dedektörle define arayıp kazı yapmaya başladı.

    Çevredekiler, sesleri merak edip bakınca çayırlık alandaki şahsı görünce şaşkına döndü.

    POLİS EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ

    Şehir ortasında define arayan şahsın kazı yaptığını gören vatandaşlar, durumu polis ekipler bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

    Arnavutköy'de çayırlık alanda dedektörle define aradı ViDEO

    Arnavutköy de çayırlık alanda dedektörle define aradı #1

    ORMANLIK ALANA KAÇTI

    Olay yerine ekiplerin geldiğini fark eden şahıs ise ormanlık alana kaçarak kayıplara karıştı.

    Arnavutköy de çayırlık alanda dedektörle define aradı #2

    Arnavutköy de çayırlık alanda dedektörle define aradı #3

    Arnavutköy de çayırlık alanda dedektörle define aradı #4

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