Euro
10.0365
-0.32%
Dolar
8.4381
-0.21%
Altın
492.59
-0.93%
Borsa
1.393
0.09%
Bitcoin
347.299
-0.06%
EXEN Coin
25.05
-2.52%
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Arnavutköy'de cep telefonu hırsızı yakalandı

    Çaldığı telefonu satmak isteyen hırsız, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
    • İHA
    • 01.08.2021 - 10:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Arnavutköy'de cep telefonu hırsızı yakalandı

    Arnavutköy Devriye Ekipler Amirliğince telefon çalındığına dair yapılan ihbar üzerine başlatılan çalışmalar kapsamında, çaldığı telefonu telefoncuya satmaya çalışan kişi tespit edildi.

    PARKTA YAKALANDI

    Tespitin ardından yapılan aramalarda Mahsun B. isimli şahıs Arnavutköy Bolluca Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi'nde bir parkta ekipler tarafından yakalandı. Telefoncu tarafından teşhis edilen ve 6 suç kaydı olduğu öğrenilen şahıs, Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

    TELEFONCUDAKİ ANLARI KAMERADA

    Öte yandan şüpheli Mahsun B.'nin çaldığı telefonu telefoncuya satmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alırken, şahsın adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

    Arnavutköy'de çaldığı telefonu satmaya çalışan hırsız

    Arnavutköy de cep telefonu hırsızı yakalandı #1

    Arnavutköy de cep telefonu hırsızı yakalandı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir