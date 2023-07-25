Arnavutköy'de çeşmeden kötü koku ve rengi değişik su aktı Çeşmelerden kötü kokulu ve rengi değişik akan su mahalle sakinlerini isyan ettirirken bazı vatandaşlar akan suyu içip hastanelik olduklarını ifade etti.

İHA

İstanbullunun sorunu bitmiyor...

Ulaşımdan, trafiğe yaşanan sorunlar bitmezken son olarak Arnavutköy'de su sorunu yaşandı.

Geçtiğimiz hafta içi şebeke sularından akan suda oluşan kötü koku ve renk değişimi vatandaşları isyan ettirdi.

Yaşananlar karşısında Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu’da açıklama yaptı.

"Suda balık kokusu yoğunluğu olduğu görülmüştür"

Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

İlçemizde Terkos Göleti’nden içme suyu temin eden mahallelerimiz başta olmak üzere, kırsal mahalleler dahil musluklardan akan suda balık kokusu yoğunluğu olduğu görülmüştür. İSKİ tarafından hatlardan suyun deşarj çalışması başlamıştır.

Geçtiğimiz haftalarda 3 günde su verilmemişti

Yine Arnavutköy ilçesine geçtiğimiz haftalarda İSKİ’nin yeni hat çalışmaları nedeniyle 3 gün boyunca su verilmemiş vatandaşlar doğal afet olarak nitelendirilen sıcaklarda çeşmelerden evlerine su taşımak zorunda kalmıştı.

"Duş alırken sudan nasıl etkilenir bir insan"

Yaşanan problemler ile ilgili konuşan mahalle sakinlerinden Şenol Demiroğlu, şunları söyledi:

İslambey Mahallesi’nde oturuyorum akşam 22 gibi evime gittim duş alıken çok kötü bir koku duydum ve etkilendim. Yatı ezanı vaktinde abdest almak için tekrar lavaboya gittim yine sudan etkilendim.



Tuhaf kötü bir koku vardı zehir gibi mi desem bilemedim duş alırken sudan nasıl etkilenir bir insan.



Şuanda normale döndüğünü söyleyebilirim ama 1 gün kadar sürdü ben evde çok fazla durmadığım için ertesi akşam geldiğimde azalmıştı ama müşterilerimde aynısını söyledi. Her zaman gelen su değildi yani.

"Tadı bozuk geliyor ama ne kokuyor anlamadım"

Yine Mahalle sakinlerinden olan ve su içtikten sonra hastanelik olduğunu belirten Mehmet Tahirkoç, şunları ifade etti: