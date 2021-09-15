Karaburun Mahallesi’ndeki bir sitenin bahçesinde 18 yaşından küçük çocuklar, kediye eziyet ederek eğlendi. M.A. isimli çocuk kediyi havaya fırlatırken, diğer çocuklar o anları kaydetti.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesine bağlı Karaburun Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde, iki gün önce akşam saatlerinde yaşları 18'den küçük bir grup, eğlenmek için kediye eziyet etti.

Gruptakilerden M.A., eline aldığı kediyi havaya fırlattı. Kedinin yere düşmesi ile eğlenen grup, o anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına almalarının ardından sosyal medya hesaplarında paylaştı.

SERBEST BIRAKILDI

Görüntülere tepki gösterenlerin ihbarı ve Arnavutköy İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin şikayeti üzerine Karaburun'da gözaltına alınan M.A., Durusu Karakol Komutanlığı'nda ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

"BU BİR İSTİSNA"

Site sakini Rüstem Çelik, olaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Bu bir istisna. Buradaki bütün çocukları tanıyorum ama o çocuğu tanımıyorum. Muhtemelen misafir olarak buraya gelmiştir. Sitenin içerisindeki kişiler kedileri çok seviyor ve onlarla birlikte yaşıyor. Bu bir istisna.”

Arnavutköy’de çocuklar, kediyi havaya fırlattı VİDEO



"BÖYLE BİR EĞLENCE Mİ OLUR ÇOK YAZIK”

Mahalleli Yunus Akar ise, "Bu vahşet, bu aileden kaynaklı. Ailede sorun yoksa, çocuk yapmaz bunu. Karaburun'da böyle bir şey olduğu için ben üzüldüm. Böyle bir eğlence olur mu, çok yazık.” sözlerini kaydetti.