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    Arnavutköy'de devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı

    Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından devrilen hafriyat kamyonu kavşakta kaldı. Kamyonun sürücüsü, hafif şekilde yara aldı.
    • DHA
    • 13.09.2021 - 16:59
    • Güncelleme : 13.09.2021 - 17:07
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    Arnavutköy'de devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı

    Saat 11.00 sıralarında İstanbul Arnavutköy Hadımköy İstanbul Caddesi üzerinde ilerleyen 34 FU 0168 hafriyat kamyonu, Beyoğlu istikametine yöneldi.

    Kamyon, sürücüsü Yaşar Öksüz'ün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kavşakta dönüş yaptığı sırada devrildi.

    Kamyondaki hafriyat atıkları yola dökülürken, ulaşım tek şeride düştü.

    HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif şekilde yaralanan Öksüz'ü hastaneye kaldırdı. Yolan dökülen hafriyat atıklarını işçiler kürek ve iş makinesi ile temizledi. Devrilen kamyon ise vinçle kaldırıldı. Aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

    Arnavutköy de devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı #1

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    Arnavutköy de devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı #5

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