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    Arnavutköy'de devrilen hasta nakil aracı için seferber oldular

    Diyaliz hastasını hastaneye götüren araç, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda tarlaya devrildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • DHA
    • 08.02.2022 - 15:19
    • Güncelleme : 08.02.2022 - 15:56
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    Arnavutköy'de devrilen hasta nakil aracı için seferber oldular

    Bugün öğlen saatlerinde Arnavutköy Çilingir Mahallesi'nde içerisinde biri diyaliz hastası 3 kişinin bulunduğu hasta nakil aracı, Çilingir-Dursunköy yolunda kaza yaptı.

    Sürücüsünün yağmur nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtilen minibüs, yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

    Devrilen minibüste bulunan bir hasta ile yanındaki kişi araç içerisinde sıkıştı.

    SIKIŞTIKLARI YERDEN ÇIKARILDILAR

    Yaralıların yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüs içerisindeki yaralılar, sağlık çalışanlarının minibüsün camlarını tekmeler atarak kırması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

    Arnavutköy'de devrilen hasta nakil aracı için seferber oldular VİDEO

    HAYATİ TEHLİKE YOK

    Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık çalışanları, daha sonra yaralıları ambulanslarla hastaneye götürdü. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Arnavutköy de devrilen hasta nakil aracı için seferber oldular #1

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    Arnavutköy de devrilen hasta nakil aracı için seferber oldular #6

    Arnavutköy de devrilen hasta nakil aracı için seferber oldular #7

    Arnavutköy de devrilen hasta nakil aracı için seferber oldular #8

    Arnavutköy de devrilen hasta nakil aracı için seferber oldular #9


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