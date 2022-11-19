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    Arnavutköy'de elektrik kabloları patladı

    Hadımköy Mahallesi'ndeki elektrik kablolarında yaşanan kopma, bir süre sonra patlamaya neden oldu. O anlar kameraya yansıdı.
    • 19.11.2022 - 09:45
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    Arnavutköy'de elektrik kabloları patladı

    İstanbul Arnavutköy'de dün gece panik anları yaşandı.

    Hadımköy Mahallesi’nde gece saatlerinde elektik kablolarında kopma yaşandı.

    Bu nedenle bir süre sonra ise kablolar şase yaparak patlamaya başladı

    Bölge trafiğe kapandı

    Yağmurun da etkisi ile ıslak sokakta tehlike saçan kablolar için polis ekipleri sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı.

    İHA'nın haberine göre, elektrik ekiplerinin müdahalesi ile akım kesildi.

    O anlar kamerada

    Bomba gibi patlayarak geceyi aydınlatan elektrik kabloları cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Arnavutköy'de elektrik kabloları patladı VİDEO


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