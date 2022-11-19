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Arnavutköy'de elektrik kabloları patladı
Hadımköy Mahallesi'ndeki elektrik kablolarında yaşanan kopma, bir süre sonra patlamaya neden oldu. O anlar kameraya yansıdı.
- 19.11.2022 - 09:45
İstanbul Arnavutköy'de dün gece panik anları yaşandı.
Hadımköy Mahallesi’nde gece saatlerinde elektik kablolarında kopma yaşandı.
Bu nedenle bir süre sonra ise kablolar şase yaparak patlamaya başladı
Bölge trafiğe kapandı
Yağmurun da etkisi ile ıslak sokakta tehlike saçan kablolar için polis ekipleri sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı.
İHA'nın haberine göre, elektrik ekiplerinin müdahalesi ile akım kesildi.
O anlar kamerada
Bomba gibi patlayarak geceyi aydınlatan elektrik kabloları cep telefonu kamerasına yansıdı.