Arnavutköy'de elektrik telleri havai fişek gibi patladı

Arnavutköy'de elektrik telleri havai fişek gibi patladı

Elektrik tellerinin havai fişek gibi patlaması çevredeki vatandaşlara korku yaşattı. Patlama anları, telefon kamerası tarafından kayıt altına alındı.

Arnavutköy Merkez Mahallesi Özhan Sokak üzerinde bulunan elektrik telleri, havai fişek gibi patladı. Olan bitene anlam veremeyen çevredeki vatandaşlar, paniğe kapıldı.

BİR SÜRE DEVAM ETTİ

Patlamalar bir süre devam edince çevrede patlama alanına yakın oturan vatandaşlar, cep telefonu kameralarına sarılarak o anları görüntüledi.

Arnavutköy'de elektrik telleri havai fişek gibi patladı ViDEO

ELEKTRİKLER KESİLDİ

Vatandaşlarda panik ve korkuya sebep olan patlamadan sonra, bazı sokaklarda elektrik kesintileri meydana geldi.