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    Arnavutköy'de elektrik telleri havai fişek gibi patladı

    Elektrik tellerinin havai fişek gibi patlaması çevredeki vatandaşlara korku yaşattı. Patlama anları, telefon kamerası tarafından kayıt altına alındı.
    • İHA
    • 17.02.2021 - 10:16
    • Güncelleme : 17.02.2021 - 10:38
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    Arnavutköy'de elektrik telleri havai fişek gibi patladı

    Arnavutköy Merkez Mahallesi Özhan Sokak üzerinde bulunan elektrik telleri,  havai fişek gibi patladı. Olan bitene anlam veremeyen çevredeki vatandaşlar, paniğe kapıldı.

    BİR SÜRE DEVAM ETTİ

    Patlamalar bir süre devam edince çevrede patlama alanına yakın oturan vatandaşlar, cep telefonu kameralarına sarılarak o anları görüntüledi.

    Arnavutköy'de elektrik telleri havai fişek gibi patladı ViDEO

    Arnavutköy de elektrik telleri havai fişek gibi patladı #1

    ELEKTRİKLER KESİLDİ

    Vatandaşlarda panik ve korkuya sebep olan patlamadan sonra, bazı sokaklarda elektrik kesintileri meydana geldi.

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