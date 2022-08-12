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    Arnavutköy'de eşi ve çocuğunun gözü önünde öldürülen kişinin katilleri bulundu

    Evinin önünde eşi ve çocuğunun da içinde olduğu otomobile düzenlenen silahlı saldırıda öldürülen kişinin katil zanlısı olarak 4 şüpheli yakalandı. Cinayetin sebebinin ‘intikam’ olduğu öğrenildi.
    • 12.08.2022 - 17:14
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    Arnavutköy'de eşi ve çocuğunun gözü önünde öldürülen kişinin katilleri bulundu

    İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde 4 Temmuz günü seyir halinde olan Mehmet Basatemur, eşi ve çocuğunun da içinde bulunduğu otomobiliyle evinin olduğu sokağa geldiği sırada pompalı silahla saldırıya uğradı.

    Saldırıda, vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Mehmet Basatemur ve çocuğu yaralandı.

    Müdahaleler yetmedi

    Saldırganlar olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Ağır yaralanan Basatemur, kaldırıldığı Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

    Arnavutköy’de otomobile düzenlenen silahlı saldırının zanlıları yakalandı VİDEO

    İstanbul ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon yapıldı

    Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaklaşık 100 saatlik güvenlik kamera kayıtlarının izlenmesinin ardından silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin Doğan A.(22), Muhammad Ali G.(20), Oğulcan K.(23) ve Mustafa D.(22) olduğu belirlendi.

    Mustafa D.'nin Diyarbakır'da olduğu tespit edildi.

    Ekipler şüphelileri yakalamak geçen Salı günü Arnavutköy ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon yaptı.

    Şüphelilerden Doğan A., Muhammed Ali G. ve Oğulcan K. Arnavutköy'de, Mustafa D. ise Diyarbakır'da yakalandı.

    Şüpheliler ifadeleri alınmak için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

    Arnavutköy de eşi ve çocuğunun gözü önünde öldürülen kişinin katilleri bulundu #1

    Şüpheliler adliyeye sevk edildi

    Şüphelilerin, Mehmet Basetemur'u daha önce alacak verecek meselesi yüzünden öldürülen Doğan A.'nın ağabeyi Tahir A.'nın cinayetinden sorumlu tuttukları için saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

    DHA’nın haberine göre gözaltına alınan şüphelilerden Doğan A.'nın 13, Mustafa D.'nin ise 16 suç kaydı olduğu öğrenildi.

    Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin arıdan adliyeye sevk edildi.

    Arnavutköy de eşi ve çocuğunun gözü önünde öldürülen kişinin katilleri bulundu #2

    Arnavutköy de eşi ve çocuğunun gözü önünde öldürülen kişinin katilleri bulundu #3

    Arnavutköy de eşi ve çocuğunun gözü önünde öldürülen kişinin katilleri bulundu #4


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