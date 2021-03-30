Arnavutköy'de eşini ve arkadaşını öldüren sanığa 48 yıla kadar hapis istemi

Arnavutköy'de eşini ve arkadaşını öldüren sanığa 48 yıla kadar hapis istemi

Eşi ile arkadaşını ilişki yaşadıkları gerekçesiyle ormanlık alana götürerek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık İbrahim Yünkutay hakkında istenen ceza belli oldu.

İstanbul'da yaşayan İbrahim Yünkutay, geçtiğimiz sene ilişkileri olduğu gerekçesiyle eşi Aynur Yünkutay ve çocukluk arkadaşı Murat Olğun'u ormanlık alana götürerek silahla öldürmüştü.

Çifte cinayetin ardından Yunanistan'a kaçan Yünkutay, daha sonra tekrar gelerek bu kez Muhittin Çiçek'i silahla yaralamıştı.

Yünkutay, olaylardan 7 ay sonra yakalanarak tutuklanmıştı.

Tutuklu Yünkutay hakkında iddianame hazırlanırken, bugün İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşma gerçekleşti. Duruşmaya ölen Murat Olğun'un eşi Elif Olğun, babası Sayim Olğun, Mustafa Doğru da katıldı.

"HER KÖTÜ İŞTE ADI VARDIR"

Müşteki Sayim Olğun, "Sanık Arnavutköy'de çete kurmuş bir insandır. Uyuşturucu ve her kötü işte adı var. Yandaşlarıyla birlikte oğlumu öldürmüştür. En ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum." dedi.

Müşteki Mustafa Doğru ise "Kesinlikle sanık tarafından aranarak kızımı gelip almam söylenmedi. 10 yıldır evlidir. Kendisinde her türlü kanunsuzluk vardır. Evliliği boyunca cezaevinde yatmıştır." diyerek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

HAKSIZ TAHRİKTEN 48 YILA KADAR CEZA İSTEDİ

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın eşi Aynur ve Murat arasındaki ilişkiyi cep telefonunda Murat'a ait Instagram hesabını görmesi üzerine öğrendiği, sanığın bunun üzerine silah taşımaya başladığı, sanığın maktüllerle yüzleşmek için tanık Kübra ile olay yerine gittiği, önce Aynur'u yaraladığı, Murat'ı da kovalayarak ateş ettiği ve daha sonra dönerek eşine karşı eylemini tamamladığı anlatıldı.

Mütalaada, sanığın eşiyle arkadaşının ilişkisini öğrenmesi nedeniyle hiddet veya şiddetli elemin etkisiyle eşi ve arkadaşına karşı "Haksız tahrik altında tasarlayarak öldürme" suçunu işlediği ifade edilerek ayrı ayrı 18'er yıldan 24 yıl olmak üzere toplam 36 yıldan 48 yıla kadar hapsi istendi.

"HAKSIZ TAHRİK İDDİASINA KATILMIYORUZ"

Sayim Olğun, "Sanık yalnız değildir. Kendisinin yanında 4 kişi daha vardı. O gün oğlumu vurmasaydı beni vuracaktı." dedi. Diğer müştekiler de mütalaaya katıldıklarını belirterek sanığın cezalandırılmasını istedi. Elif Olğun'un avukatı Serhat Toğuç ise haksız tahrik hususuna katılmadıklarını belirtti.

"NAMUSUMA EL UZATTI"

Sanık Yünkütay ise mütalaaya karşı savunmasında, "Murat Olğun'un zor zamanında hep yanındaydım. Ama nankörlüğünü gördüm. Hiçbir karşılık beklemeden ortak ettim. Bu şahıs benim namusuma el atmıştır ve her yerde bunu konuşmuştur. Tasarlamayı kabul etmiyorum, planlamadım. Ölen tarafından sakin bir yere konuşmak üzere götürüldüm. Pişmanım." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.