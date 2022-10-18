Arnavutköy'de ev sahibi anahtar değiştirdi, yaşlı çift kapıda kaldı

Ev sahibi, evi satınca yaşlı Doğan çiftini çıkarmak istedi. Anahtarları değiştirilen Doğan çifti, kirasını ödedikleri eve giremeyince dışarıda kaldı.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde, ev sahibi-kiracı anlaşmazlıklarına bir yenisi daha eklendi.

İddiaya göre, yaşlı Doğan çifti 3 yıldır kiracı olarak yaşadıkları evden, ev sahibi evi sattığı için çıkarılmak istendi.

Kış ayı yaklaşırken kiralık ev bulamayacaklarını düşünen Altıparmak Doğan ve eşi Ayşe Doğan, ev sahiplerinden yaz ayına kadar süre istedi.

DHA’nın haberine göre; dün akşam dolaşmaya çıkan yaşlı çift, bir daha evlerine giremedi. Çift evlerine döndüklerinde kapı kilidinin değiştirildiğini gördü.

Mahalle sakinleri polis çağırdı

Karanlığın çökmesi ve soğuk havayla birlikte sokakta kalan yaşlı çifti o halde gören mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. İçerisinde tüm eşyalarının bulunduğu evlerine giremeyen Altıparmak ve Ayşe Doğan, yaşadıklarını gözyaşları ile anlattı.

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“Ev aradık ama bulamadık”

Yaşadıklarını anlatan 84 yaşındaki Altıparmak Doğan, "Biz eve geldik içeriye girmeye çalıştık ama giremedik her şeyimiz içeride, biz 2 senedir burada yaşıyoruz. Kiramızı ödüyoruz. Ben 1938 doğumluyum eşimle beraber bu evde yaşıyordum. Evi satmış ev sahibimiz, bu yüzden çıkmamızı istedi. Biz ev aradık ama bulamadık. Eşyalarımız içeride kaldı. Her şeyimiz içeride kaldı. Polisi aradılar bilmiyorum bir şey olmazsa dışarıda yatacağız." dedi.

“Bize sahip çıkan yok”

Ayşe Doğan ise, "Biz dedik ki dolandık ev bulamadık yapmayın yaza kadar kiramızı verelim oturalım bir şey demeyin dedim. Beni yere attılar, ayağım çok ağrıyor, kırılmış gibi uyuyamadım. Biz bugün evden çıktık, geri geldiğimizde kapımızı açamadık, kapımızı açın dedik açmadılar. Ne yapacağımızı bilmiyoruz, dışarıda kaldık biz. Bize sahip çıkan yok, eşimle beraber yaşıyorum." diye konuştu.

İhbar üzerine yaşlı çiftin evinin bulunduğu yere gelen polis ekipleri, çifti şikayetçi olmaları üzerine polis merkezine götürdü.