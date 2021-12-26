Arnavutköy'de evine giren hırsızla kapıda karşılaştı

İşten dönünce karşılaştığı kişiden şüphelenen ev sahibi, hırsızı kovalamaya başladı.

Arnavutköy'deki İstiklal Mahallesi'nde yaşanan olayda eşi ve 2 çocuğuyla birlikte yaşadığı eve iş çıkışında giden Hüseyin A.,evinin bulunduğu sokağa geldiğinde binadan bir kişinin çıktığını gördü.

PENCEREDEN GİRDİ KAPIDAN ÇIKTI

Evdeki herkesin işte olduğu o saatlerde pencereyi açarak içeri giren hırsız, evde bulduğu değerli eşyaları alarak pencereden girdiği evin, kapısını kullanarak dışarı çıktı.

KAPIDA GÖRDÜĞÜ HIRSIZI KOVALADI

Kapıda karşılaştığı kişiye kim olduğunu soran ev sahibi, sokaktan hızla uzaklaşmaya çalışan kişinin hırsız olduğunu anladı ve aralarında kovalamaca yaşandı.





















