Arnavutköy'de fabrika sahibi iş insanı, silahlı saldırıda öldü Bir fabrika sahibi, iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaşamını yitirdi. Polis cinayetle ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

İHA

İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Boğazköy Mahallesi Erciyes Sokak’ta bulunan fabrikaya dün akşam saatlerinde şüpheli bir kişi geldi.

İddiaya göre 60 yaşındaki iş insanı Mehmet Şen, ofisine gelen kişi ile bir müddet konuştu.

Sonrasında da silahlı saldırı oldu.

Kurtarılamadı

Saldırı sonucunda yaralanan Şen, sağlık ekipleri tarafından Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan iş insanı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Saldırgan aranıyor

Polis cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Saldırgan her yerde aranırken, saldırının nedeni henüz bilinmiyor…