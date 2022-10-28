Arnavutköy’de gasp çetesinin oyununu polis bozdu

Sosyal medya üzerinden tanıştığı kızın çağırdığı metruk binaya giden 2 kişi, gasbedildi. Polis, gasp çetesi üyelerini sosyal medya üzerinden konuşarak kıskıvrak yakaladı.

Şehir dışında yaz sezonu boyunca otellerde çalışan Ali K. (21) iddiaya göre, hayatında ilk defa İstanbul’a Adem K. isimli arkadaşının yanına geldi.

Ali K. İstanbul’a geldiği süre içerisinde sosyal medya üzerinden Hilal S. (16) isimli şahıs ile tanışarak sohbet etmeye başladı.

Kızlar davet edince gitti

Bir süre devam eden sosyal medya konuşmasının ardından Hilal S., Ali K.’yı buluşmak üzere Arnavutköy’e davet etti.

Arkadaşı Adem K. ile Hicret Mahallesi su deposu mevkisine gelen Ali K., Hilal S. ve arkadaşı Ceylan A. ile bir müddet vakit geçirdi.

4 kişi saldırdı

Kafede oturmak isteyen Ali K. ve Adem K. kızların talebi üzerine mahallede bulunan metruk bir inşaata gitti.

Alkol almak isteyen iki arkadaş, burada 4 kişinin saldırısına uğradı.

Kızların oyununa gelen 2 kişi, gasbedildi

Kızları olay yerinden uzaklaştıran 4 gaspçı, Adem K. ve Ali K.’yi önce darbetti sonra ceplerinde bulunan telefon ve paralı aldıktan sonra Adem K.’yı bıçakla yaraladı.

Şüpheli şahıslar olay yerinden kaçarken, Adem K. ve Ali K. inşaattan çıkarak taksi ile Sultangazi Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi’ne gitti.

Polis sosyal medya üzerinden tuzağa düşürdü

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Ekipleri olayla alakalı geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayın yaşandığı alanda herhangi bir kamera görüntüsü olmaması nedeniyle şahısların tespiti konusunda zorluk çeken ekipler, 2 kişiyi tuzağa düşüren kızlara ulaştı ve onların tekniği ile gasp çetesini yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan konuşma üzerine Arnavutköy’de bulunan bir kafede olduğu tespit edilen Emre T. ve Rabia İ.’nin yapılan üst aramasında gasp sonucunda 2 kişiden alınan cep telefonları çıktı.

Polise silah çekip, kaçmaya çalıştılar

Polis ekipleri yakaladığı Emre T. ve Rabia İ.’den olaya karışan diğer şüphelilerin Yunus K. , Mustafa Ç. ve Yasin K. olduğunu öğrendi.

Yerleri tespit edilen şüpheliler, uyarılara rağmen silah çekerek polislerden kaçtı.

İHA'nın haberine göre kovalamaca sonucunda yakalanan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

“Polis havaya ateş açınca hemen kendisini yere attı”

Zanlıların yakalanma anında olay yerinde olan mahalle esnafı İbrahim Kılıç, “Ben burada esnafım arkadaşımla içeride otururken bir silah sesi gelmeye başladı. Birisi polise silah çekmiş, biz polis olduğunu anlamadık o esnada diğeri koşarak kaçmaya başladı. Polis havaya ateş açınca hemen kendini yere attı, polis kelepçe ile tutukladı. Bildiğim kadarı ile bıçaklayarak gasbetmişler, polisler de burada yakalamış.” dedi.