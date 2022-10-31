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    Arnavutköy’de gecekondu alevlere teslim oldu

    Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede gecekonduyu tamamen etkisi altına altı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı.
    • 31.10.2022 - 08:42
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 08:44
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    Arnavutköy’de gecekondu alevlere teslim oldu

    Gece saatlerinde çıkan yangın adeta geceyi aydınlattı.

    İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle gecekondu yangını çıktı.

    Geniş çaplı önlemler alındı

    Giderek yayılan alevler evi tamamen etkisi altına aldı.

    Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bölgede geniş çaplı önlemler alınarak yangına müdahale edildi.

    Arnavutköy’de gecekondu alevlere teslim oldu #1

    Kısa sürede söndürüldü

    Alev topuna dönen gecekonduyu dakikalar süren çalışma sonucunda söndürebildi.

    İHA'nın aktarımına göre; yaşanan panik anları ve gecekondunun yanma anları anbean görüntülendi.

    Arnavutköy’de gecekondu alevlere teslim oldu VİDEO

    Arnavutköy’de gecekondu alevlere teslim oldu #2

    "İçeride yaşlı ve çocukların olduğu söyleniyor"

    Yangının çıktığı ilk andan itibaren olay yerinde bulunan vatandaş Ejder Dengiz, “Biz alevlerin çıktığını gördük, direkt buraya geldik, itfaiye ekiplerine haber verdik, içeride yaşlı ve çocukların olduğu söyleniyor ama henüz belli değil, biz alevleri görünce korktuk.” dedi.

    Arnavutköy’de gecekondu alevlere teslim oldu #3

    Arnavutköy’de gecekondu alevlere teslim oldu #4


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