Arnavutköy'de gençlerin tık sevdası canlarını tehlikeye attı Sosyal medyaya video çekmek uğruna canlarını tehlikeye atan kişilerin tehlikeli anları başka bir sürücü tarafınfan kayıt altına alındı.

İHA

Trafikte sürücülerin tehlikeli yolcuları korku dolu anlara sebep oluyor.

Güvenlik güçlerinin trafikte denetimleri devam ederken bir diğer yandan da siber güvenlik ekipleri çalışmalarını yürütüyor.

Yapılan denetimler sonrasında canlarını hiçe sayan bir grup genç daha tespit edildi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde gece saatlerinde akan trafikte sosyal medyaya video çekmek uğruna canlarını tehlikeye atan kişiler korku dolu anlara sebep oldu.

O anlar kaydedildi

Gençlerin tehlikeli hareketleri başka bir araç sürücüsü tarafından kayıt altına alındı.

Otomobil bagajı açık ilerledi

Görüntülerde iki aracın orta şeritten peş peşe ilerlerken bir kişinin otomobilin açık bagajına oturarak sürücüsünün tehlikeli manevralar yaptığı otomobili cep telefonu ile kayda almaya çalıştığı görüldü.