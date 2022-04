Arnavutköy'de girdikleri dükkandan 350 bin liralık telefon çaldılar

İftar saati evine yemek yemeye giden Abdulcelil Korkmaz'ın dükkanına giren 2 hırsız, 65 adet cep telefonunu çalıp, kayıplara karıştı.

İstanbul Arnavutköy'de bulunan Yunus Emre Mahallesi’nde bir telefon satış mağazasında hırsızlık olayı yaşandı.

Abdulcelil Korkmaz isimli vatandaş, iftar saati iş yerini kilitledi ve yemek yemek için evine gitti. İftar vakti sessizliğinden faydalanan 2 hırsız, önce dükkanın girişinde bulunan kilitleri kırdı daha sonrasında ise alarmı etkisiz hale getirip iş yerine girdi.

65 adet telefonu kasaya doldurdular

İşletme içerisinde raflarda bulunan 65 adet telefonu çalan hırsızlar daha sonra kayıplara karıştı.

İş yerinin içerisindeki telefonları önce ceplerine dolduran hırsızlar, daha sonrasında ceplerinin dolduğunu fark edince içeride bulunan bir kasayı alarak telefonları çalmaya devam etti.

İHA'nın haberine göre; ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler iş yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu.

"16 senelik emeğimiz gitti"

Hırsızlık ile ilgili konuşan iş yeri sahibi Abdulcelil Korkmaz, "Her gün olduğu gibi saat 19.30 gibi dükkanımı kapatıp evime gittim iftar etmek için. Kamera kayıtlarına göre ezan okunduktan 3 dakika sonra geliyorlar önce dış kapımızın kilidini kırıyorlar daha sonra dış cephe alarm sistemini susturuyorlar. İçeriye girdikten sonra toplamda 2-3 dakikayı bulmadan bütün tezgahı alıp gitmişler. Kamera kayıtlarında 2 kişi olduklarını görüyoruz. Bizim ortalama 300 bin TL kadar zararımız var 65 cihazımız gitmiş. Polisler soruşturma yapıyorlar ama biz esnafların mal ve can güvenliği açısından hırsızlık suçuna verilen cezanın artmasını istiyoruz. Meslektaşlarıma rica ediyorum, bugün bana yarın onlara cihaz alım satımlarında muhakkak kimlik kontrolü yapmalıyız ben 16 senedir bu işi yapıyorum, 16 senelik emeğim gitti benim şu an. Güvenlik önlemlerini daha da artıracağım." dedi.