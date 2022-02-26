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    Arnavutköy'de göçmen operasyonu: Çatıda yakalandılar

    Özel harekat destekli operasyon kapsamında, bina çatısından kaçmaya çalışan 26 Afganistanlı yakayı ele verdi.
    • DHA
    • 26.02.2022 - 10:01
    • Güncelleme : 26.02.2022 - 10:34
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    Arnavutköy'de göçmen operasyonu: Çatıda yakalandılar

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde 3 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

    Operasyon sırasında adreslerden birinde hareketli dakikalar yaşandı.

    26 AFGAN ÇATIDA YAKALANDI

    Polisin geldiğini gören Afgan göçmenler, binanın çatısına çıkarak kaçmaya çalıştı. Özel Harekat polisleri göçmenleri, çatıda yakalayarak tek tek aşağı indirildi. Binada, 26 Afgan gözaltına alındı. Kimlik kontrolü yapılan göçmenler, polis araçlarına bindirilerek emniyete götürüldü.

    Arnavutköy'de özel harekatlı operasyon

    SINIR DIŞI EDİLECEKLER

    Arnavutköy sınırları içerisindeki operasyonda toplam 44 göçmen yakalandı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

    Arnavutköy de göçmen operasyonu: Çatıda yakalandılar #1

    Arnavutköy de göçmen operasyonu: Çatıda yakalandılar #2

    Arnavutköy de göçmen operasyonu: Çatıda yakalandılar #3

    Arnavutköy de göçmen operasyonu: Çatıda yakalandılar #4


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