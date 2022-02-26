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- Arnavutköy'de göçmen operasyonu: Çatıda yakalandılar
Arnavutköy'de göçmen operasyonu: Çatıda yakalandılar
Özel harekat destekli operasyon kapsamında, bina çatısından kaçmaya çalışan 26 Afganistanlı yakayı ele verdi.
- DHA
- 26.02.2022 - 10:01
- Güncelleme : 26.02.2022 - 10:34
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde 3 ayrı adrese operasyon düzenlendi.
Operasyon sırasında adreslerden birinde hareketli dakikalar yaşandı.
26 AFGAN ÇATIDA YAKALANDI
Polisin geldiğini gören Afgan göçmenler, binanın çatısına çıkarak kaçmaya çalıştı. Özel Harekat polisleri göçmenleri, çatıda yakalayarak tek tek aşağı indirildi. Binada, 26 Afgan gözaltına alındı. Kimlik kontrolü yapılan göçmenler, polis araçlarına bindirilerek emniyete götürüldü.
Arnavutköy'de özel harekatlı operasyon
SINIR DIŞI EDİLECEKLER
Arnavutköy sınırları içerisindeki operasyonda toplam 44 göçmen yakalandı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.