Etrafı kapalı evin önünden tıra binen göçmenleri gören mahalle sakinleri, durumu polise haber verdi. Polis ekiplerini gören evdeki diğer göçmenlerin kaçma anları, kameralar tarafından kaydedildi.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesine bağlı Haraççı Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde, Afgan ve Pakistan uyruklu onlarca göçmenin etrafı çit ve konteynerlerle çevrili evin önüne yanaşan tıra bildirildiğini gören mahalle sakinleri durumu polise haber verdi.

Tıra binen yaklaşık 100 göçmen kayıplara karıştı.

70’E YAKIN GÖÇMEN YAKALANDI

Polis ekiplerinin geldiğini gören evdeki diğer göçmenler kaçmaya başladı.

Polis, kovalamaca sonucu 70'e yakın göçmeni yakaladı.

Arnavutköy’de, göçmenlerin polisten kaçma anları kamerada



OLAY ANLARI KAMERADA

Kaçanlar ile tıra bindirilen diğer göçmenleri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Onlarca göçmenin polislerden kaçtıkları anlar, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.