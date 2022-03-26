Petrol
119.24
0.18%
Euro
16.29
-0.21%
Dolar
14.83
0.04%
Altın
933.90
0.13%
Borsa
2176
-0.03%
Bitcoin
662.664
1.74%
BTXN Coin
40.35
-2.72%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Çok bulutlu 5 C

    Arnavutköy’de, göçmenlerin polisten kaçma anları kamerada

    Etrafı kapalı evin önünden tıra binen göçmenleri gören mahalle sakinleri, durumu polise haber verdi. Polis ekiplerini gören evdeki diğer göçmenlerin kaçma anları, kameralar tarafından kaydedildi.
    • DHA
    • 26.03.2022 - 10:04
    • Güncelleme : 26.03.2022 - 10:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Arnavutköy’de, göçmenlerin polisten kaçma anları kamerada

    İstanbul’un Arnavutköy ilçesine bağlı Haraççı Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde, Afgan ve Pakistan uyruklu onlarca göçmenin etrafı çit ve konteynerlerle çevrili evin önüne yanaşan tıra bildirildiğini gören mahalle sakinleri durumu polise haber verdi.

    Tıra binen yaklaşık 100 göçmen kayıplara karıştı.

    70’E YAKIN GÖÇMEN YAKALANDI

    Polis ekiplerinin geldiğini gören evdeki diğer göçmenler kaçmaya başladı.

    Polis, kovalamaca sonucu 70'e yakın göçmeni yakaladı.

    Arnavutköy’de, göçmenlerin polisten kaçma anları kamerada

    OLAY ANLARI KAMERADA

    Kaçanlar ile tıra bindirilen diğer göçmenleri yakalamak için çalışma başlatıldı.

    Onlarca göçmenin polislerden kaçtıkları anlar, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

    Arnavutköy’de, göçmenlerin polisten kaçma anları kamerada #1

    Arnavutköy’de, göçmenlerin polisten kaçma anları kamerada #2

    Arnavutköy’de, göçmenlerin polisten kaçma anları kamerada #3

    Arnavutköy’de, göçmenlerin polisten kaçma anları kamerada #4

    Arnavutköy’de, göçmenlerin polisten kaçma anları kamerada #5

    Arnavutköy’de, göçmenlerin polisten kaçma anları kamerada #6

    Arnavutköy’de, göçmenlerin polisten kaçma anları kamerada #7


    İlginizi Çekebilir

    Bitcoin'den para kazanın
    Mtm

    Bitcoin'den para kazanın

    Eda Taşpınar'dan yapraklı paylaşım
    Magazin

    Eda Taşpınar'dan yapraklı paylaşım

    Maltepe'de alkollü sürücü 4 araca çarptı
    3. Sayfa

    Maltepe'de alkollü sürücü 4 araca çarptı

    Görüş Bildir