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- Arnavutköy’de hafif ticari araç, çayırlık alana uçtu
Arnavutköy’de hafif ticari araç, çayırlık alana uçtu
- 06.01.2023 - 09:16
- Güncelleme : 06.01.2023 - 09:22
İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Karlıbayır Caddesi üzerinde seyir halinde olan 09 AFS 076 plakalı ticari araç ile 34 KP 1059 plakalı hafif ticari araç, dün sabah saatlerinde kaza yaptı.
Kaza sonucunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 KP 1059 plakalı hafif ticari araç yoldan çıkarak kenardaki çayırlık alana düştü.
Dik şekilde düştü
Çayırlık alanda bulunan ağaçlara çarpan araç, dik şekilde kaldı.
Araçta bulunan 3 kişi ise yaralandı.
Yaralıları itfaiye çıkardı
İhbar üzerine olay yerine İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis, olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alırken; araç içerisindeki yaralılar, itfaiye yardımı ile çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza kamerada
Kaza, civarda bulunan bir güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.
Görüntülerde kazadan hemen sonra çevredeki vatandaşların araçlara doğru koştuğu anlar da yer aldı.
Arnavutköy’de hafif ticari araç, çayırlık alana uçtu ViDEO