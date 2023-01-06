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Arnavutköy’de hafif ticari araç, çayırlık alana uçtu

Arnavutköy’de hafif ticari araç, çayırlık alana uçtu

Cadde üzerinde seyir halinde olan ticari araç ile başka bir hafif ticari aracın karıştığı kaza sonrasında, araçlardan biri çayırlık alanda dik olarak durdu. Yaşanan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.