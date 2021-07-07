Arnavutköy’de halı silkeleyen kadın 3’üncü kattan düştü

Halı silkelerken 3’üncü kattan düşen 25 yaşındaki Betül Dali, ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Kadının sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Arnavutköy’e bağlı Anadolu Mahallesi'nde 25 yaşındaki Betül Dali isimli yabancı uyruklu kadın, 3’üncü kattaki evinin balkonundan halı silkelemek istedi.

Dengesini kaybeden Dali isimli kadın, metrelerce yüksekten kaldırıma düştü.

Kadın, ailesi ve komşuları tarafından otomobile bindirilerek Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Burada ilk müdahalesi yapılan Dali, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

25 yaşındaki kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.