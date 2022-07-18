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Arnavutköy'de hatalı dönüş yapan araca otomobil çarptı
İstanbul Arnavutköy'de hatalı dönüş yapan araca, otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmadı.
- 18.07.2022 - 01:21
Akşam saatlerinde Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’nde, sokağa giriş yasağının olduğu yerde U dönüşü yapmaya çalışan araca otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil refüjdeki ağaca çarparak durabildi.
Ölü ya da yaralı yok
İHA'nın haberine göre; kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili çalışma başlattı. Yaşanan kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yolda oluşan trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasıyla normale döndü.