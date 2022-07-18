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    Arnavutköy'de hatalı dönüş yapan araca otomobil çarptı

    İstanbul Arnavutköy'de hatalı dönüş yapan araca, otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmadı.
    • 18.07.2022 - 01:21
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    Arnavutköy'de hatalı dönüş yapan araca otomobil çarptı

    Akşam saatlerinde Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’nde, sokağa giriş yasağının olduğu yerde U dönüşü yapmaya çalışan araca otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil refüjdeki ağaca çarparak durabildi.

    Ölü ya da yaralı yok

    İHA'nın haberine göre; kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili çalışma başlattı. Yaşanan kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yolda oluşan trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

    Arnavutköy de hatalı dönüş yapan araca otomobil çarptı #1


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