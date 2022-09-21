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    Arnavutköy'de hırsız, çaldığı kredi kartı ile alışveriş yaparken yakalandı

    Restoranda oturan müşteriye ait çantayı çalarak kayıplara karışan şahıs, çalıntı kredi kartıyla alışveriş yaparken yakalandı. Şüphelinin çeşitli suçlardan 11 yıl kesinleşmiş cezası olduğu belirlendi.
    • 21.09.2022 - 09:32
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 09:53
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    Arnavutköy'de hırsız, çaldığı kredi kartı ile alışveriş yaparken yakalandı

    Hırsız yaptığı alışverişle kendini ele verdi...

    İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bulunan bir pizzacı dükkanında hırsızlık olayı yaşandı.

    Yemek yemek için restorana gelen D.Y.Y.'nin dalgınlığını fırsat bilen M.M. ve yanındaki şüpheli, kadının çantasını alarak hızlıca uzaklaştı.

    Ekip sevk edildi

    Bir süre sonra çantasının olmadığını fark eden müşteri, durumu polis ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine gelen ekipler restorana ait güvenllik kameralarını inceledi.

    Arnavutköy de hırsız, çaldığı kredi kartı ile alışveriş yaparken yakalandı #1

    31 suç kaydı olduğu belirlendi

    Görüntülerdeki şüphelilerden birinin 31 suç kaydı olan, ‘çocuğa cinsel istismar’ ve ‘silahlı yağma’ suçlarından da 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M. olduğunu tespit edildi.

    Arnavutköy'de hırsız, çaldığı kredi kartı ile alışveriş yaparken yakalandı VİDEO

    Çaldığı kartla 3 bin 500 TL'lik alışveriş yaptı

    Harekete geçen ekipler, geniş çaplı bir çalışma başlattı. Bu sırada şahıs çaldığı çantadaki kredi kartı ile alışveriş yaparken yakayı ele verdi.

    Bir markete giren M.M., kartın temassız özelliğini kullanarak 3 bin 500 TL’lik alışveriş yaptı.

    Arnavutköy de hırsız, çaldığı kredi kartı ile alışveriş yaparken yakalandı #2

    Yakalandı

    İHA'nın aktarımına göre; ekipler tarafından ıskıvrak yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Arnavutköy de hırsız, çaldığı kredi kartı ile alışveriş yaparken yakalandı #3


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