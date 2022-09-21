Restoranda oturan müşteriye ait çantayı çalarak kayıplara karışan şahıs, çalıntı kredi kartıyla alışveriş yaparken yakalandı. Şüphelinin çeşitli suçlardan 11 yıl kesinleşmiş cezası olduğu belirlendi.

Hırsız yaptığı alışverişle kendini ele verdi...

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bulunan bir pizzacı dükkanında hırsızlık olayı yaşandı.

Yemek yemek için restorana gelen D.Y.Y.'nin dalgınlığını fırsat bilen M.M. ve yanındaki şüpheli, kadının çantasını alarak hızlıca uzaklaştı.

Ekip sevk edildi

Bir süre sonra çantasının olmadığını fark eden müşteri, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler restorana ait güvenllik kameralarını inceledi.

31 suç kaydı olduğu belirlendi

Görüntülerdeki şüphelilerden birinin 31 suç kaydı olan, ‘çocuğa cinsel istismar’ ve ‘silahlı yağma’ suçlarından da 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M. olduğunu tespit edildi.

Arnavutköy'de hırsız, çaldığı kredi kartı ile alışveriş yaparken yakalandı VİDEO



Çaldığı kartla 3 bin 500 TL'lik alışveriş yaptı

Harekete geçen ekipler, geniş çaplı bir çalışma başlattı. Bu sırada şahıs çaldığı çantadaki kredi kartı ile alışveriş yaparken yakayı ele verdi.

Bir markete giren M.M., kartın temassız özelliğini kullanarak 3 bin 500 TL’lik alışveriş yaptı.

Yakalandı

İHA'nın aktarımına göre; ekipler tarafından ıskıvrak yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.