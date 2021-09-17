Arnavutköy'de cep telefonu çalan hırsızın yeni yöntemi pes dedirtti

Bina önünde faturadan ismini ezberlediği vatandaşın evine çıkan hırsız, kapıyı açan küçük kıza kendisini babasının arkadaşı gibi tanıttı.

İstanbul Arnavutköy'de 11 yaşındaki Nazlıcan A., evde yalnız kaldığı sırada kapı zili çaldı. Küçük kıza babasının adını vererek kapıyı açtıran şahıs, farklı bir yöntemle hırsızlık yaptı.

Babasının adını söyleyen kişiye güvenerek kapıyı açan kız çocuğu, daire kapısına gelen şüpheli N.C.'ye babasının evde olmadığını söyledi. Şüpheli de çocuktan, babasını aramasını istedi.

EL ÇABUKLUĞUYLA TELEFONU KAPATTI

Kendi cep telefonu ile babasını arayan Nazlıcan A., arkadaşının eve geldiğini ve kendisiyle görüşmek istediğini iletti. Baba Güven A. da kızına, telefonu kapıda bekleyen kişiye vermesini söyledi. Küçük kızın elinden telefonu alan şüpheli, telefonu el çabukluğuyla kapattı.

Bir süre telefonda samimi bir şekilde konuşuyormuş gibi yapan ve apartman içerisinde telefonun çekmediğini bahane ederek kız çocuğunun yanından uzaklaşan şahıs, daha sonra binadan çıkarak kayıplara karıştı.

TELEFONUN ÇALINDIĞINI ANLADI

Olayın ardından kızını defalarca arayan ancak cevap alamayan baba, komşularını arayarak kızının evde yalnız olduğunu ve kontrol etmelerini söyledi. Komşuları, küçük kızın oturduğu daireye geldiğinde, babası ile telefonda görüştürdü.

Babasına, 'Arkadaşın benim telefonumla seninle konuşurken telefonun çekmediğini söyleyip dışarı çıktı' deyince Güven A., kızına ait telefonun hırsız tarafından çalındığını anladı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kızına durumu belli ettirmeyen Aykurt, durumu polise bildirdi. Harekete geçen ekipler, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Eşkali belirlenen şüpheli N.C., kısa süre içerisinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen N.C., tutuklanarak cezaevine konuldu.

"BABANLA GÖRÜŞMEM GEREKİYOR"

Olay gününü anlatan Güven A., "Fatura üzerindeki adımı ezberliyor. Sonra daire ziline basıyor. Kızıma adımı söyleyince kızım da gerçekten de benim arkadaşım olduğunu zannederek hırsıza dış kapıyı açıyor. Sonra daire kapısına gelince kızıma, 'Babanla görüşmem gerekiyor' diyor. Kızım da evde olmadığımı söyleyince beni aramasını söylüyor hırsız. Kızım telefonla beni arayınca, telefonu kapıdaki kişiye vermesini söyledim. Telefonu eline alan kişi telefonu kızım fark etmeden kapatmış. Sonra da yalandan benimle samimi bir arkadaşmış gibi konuşuyormuş gibi yapınca kızım iyice güvenmiş. Sonra da 'Telefon çekmiyor ben aşağıda babanla konuşup getireceğim telefonunu' deyip kayıplara karışmış." ifadelerini kullandı.

"ENDİŞEM KIZIMIZA BİR KÖTÜLÜK YAPMASAYDI"

Hırsızların yeni yönteminin pes dedirttiğini söyleyen Güven A., "Anne babaları uyarıyorum. Bu şekilde güven vererek kapıyı açtırıyorlar. Çalınan telefona üzülmüyorum, korkum endişem kızımıza bir kötülük yapmasıydı. Bu kadar rahat davranmaları gerçekten insanı korkutuyor." dedi.









