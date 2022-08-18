Arnavutköy’de hırsızlık yapan kadın küçük kızı da alet etti

Bijuteri dükkanına giren iki kişi, mağazadan çıkarken bin 500 TL değerinde ürün çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hırsızlık olayına küçük kızın da dahil olduğu görüldü.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde üzücü bir hırsızlık olayı yaşandı.

Anne kız olduğu iddia edilen 2 kişi, bijuteri dükkanına girdi.

Bin 500 TL değerinde ürün çaldılar

Dükkanın içerisinde oyalanan şahıslar, bir süre sonra yaklaşık bin 500 TL değerinde ürün çalarak mağazadan ayrıldı.

İHA'nın aktarımına göre; işletme sahibi tarafından fark edilen olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Küçük kız da alet edildi

Görüntülerde caddede yürürken küçük kızın işaret ederek dükkanı hedef gösterdiği ve hırsızlık olayına alet edildiği görüldü.

"Küçük kız onun getirdiklerini poşete atmış"

İşletme sahibi Umut Turan, “İçeride müşteri yoğunluğu varken bir teyze geldi yanında çocukla beraber. İçeride yaklaşık 1 dakika duruyorlar ve hırsızlık yapıyorlar yanında da küçük bir kız vardı onun getirdiklerini de poşete atmış ben en çok ona acıdım. Biz burada çok sık karşılaşıyoruz hırsızlıkla ama şu an kaybında değilim. Para her zaman yerine gelir en üzüldüğüm nokta o teyzenin o yaşta kızı hırsızlığa alıştırması oldu” dedi.