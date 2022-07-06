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Arnavutköy'de, husumetli aileler arasında baltalı kavga

Arnavutköy'de, husumetli aileler arasında baltalı kavga

Husumetli olduğu iddia edilen 2 aile arasında çıkan kavgada taş, sopa ve balta kullanıldı. Kavga anları, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.