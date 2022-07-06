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    Arnavutköy'de, husumetli aileler arasında baltalı kavga

    Husumetli olduğu iddia edilen 2 aile arasında çıkan kavgada taş, sopa ve balta kullanıldı. Kavga anları, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
    • 06.07.2022 - 09:45
    • Güncelleme : 06.07.2022 - 10:24
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    Arnavutköy'de, husumetli aileler arasında baltalı kavga

    İstanbul’un Arnavutköy ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'nde, geçtiğimiz günlerde iddiaya göre, uzun süredir aralarında husumet olan aileler arasında kavga çıktı.

    Taraflar birbirlerine balta, sopa ve taşlarla saldırdı.

    Olay anı kamerada

    Mahalle adeta, savaş alanına döndü. İHA’nın haberine göre; tarafların birbirlerine saldırdığı anlar, saniye saniye cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

    Arnavutköy'de, husumetli aileler arasında baltalı kavga ViDEO

    Arnavutköy de, husumetli aileler arasında baltalı kavga #1

    Arnavutköy de, husumetli aileler arasında baltalı kavga #2


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