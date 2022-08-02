Seyir halindeki bir İETT otobüsünün motor bölümünden dumanlar yükseldi. Yolcular yolda kalırken yangın, çevredeki vatandaşların ve şoförün müdahalesi ile söndürüldü.

İstanbul’da sık sık vatandaşları mağdur eden otobüs arızalarına bir yenisi daha eklendi.

Ensonhaber.com Whatsapp ihbar hattına gelen bilgilere göre; Aranavutköy ilçesinde seyir halinde olan İETT otobüsünün motor kısmından, Fenertepe durağına geldiği sırada dumanlar yükseldi.

Şoförün yolcuları indirmesinin ardından gelen patlama sesiyle her yeri duman kapladı.

Olay anları kamerada

Diğer otobüs şoförlerinin ve motoru yanan otobüs şoförünün yangın tüpü ile müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Büyük bir bölümü söndürülen yangına son müdaheleyi, itfaiye ekipleri yaptı.

Yolcuların yolda kaldıkları ve motor bölümünden dumanların yükseldiği anları, cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Arnavutköy’de İETT otobüsünün motoru yandı ViDEO