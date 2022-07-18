Arnavutköy’de İETT otobüsünün şoförüne saldırı

Caddeye park edilen otomobil nedeniyle geçmekte zorlanan İETT otobüsünün şoförü, kornaya bastı. Otomobil sürücüsü ve yanındaki kadınlar, İETT şoförüne sinirlenerek saldırmaya çalıştı.

İstanbul Arnavutköy'de dün 17.00 sıralarında caddeye hatalı park edilen otomobil nedeniyle İETT otobüsünün şoförü dönüş yapamadı.

Şoförün kornaya basmasına sinirlenen otomobilin sürücüsü aracından indi.

Cama vurdu, hakaret yağdırdı

Otomobilden inen sürücü ve yanındaki kadınlar İETT otobüsünün camına vurarak şoföre hakaret edip saldırmaya çalıştı.

DHA’nın haberine göre şoför otobüsün kapısını kapatarak kendisini korumaya çalıştı.

Arnavutköy'de kornaya basarak uyaran İETT otobüsünün şoförüne saldırı VİDEO

O anları kaydetti, yoluna gitti

O anları cep telefonu kamerasıyla da görüntüleyen şoför, otomobil sürücüsünün yolu açmasısın ardından yoluna devam etti.