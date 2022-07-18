Petrol
103.46
2.27%
Euro
17.7562
1.17%
Dolar
17.4903
0.52%
Altın
964.29
0.88%
Borsa
244
2.42%
Bitcoin
385.100
4.41%
BTXN Coin
7.54
2.58%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Arnavutköy’de İETT otobüsünün şoförüne saldırı

    Caddeye park edilen otomobil nedeniyle geçmekte zorlanan İETT otobüsünün şoförü, kornaya bastı. Otomobil sürücüsü ve yanındaki kadınlar, İETT şoförüne sinirlenerek saldırmaya çalıştı.
    • 18.07.2022 - 13:35
    • Güncelleme : 18.07.2022 - 14:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Arnavutköy’de İETT otobüsünün şoförüne saldırı

    İstanbul Arnavutköy'de dün 17.00 sıralarında caddeye hatalı park edilen otomobil nedeniyle İETT otobüsünün şoförü dönüş yapamadı.

    Şoförün kornaya basmasına sinirlenen otomobilin sürücüsü aracından indi.

    Cama vurdu, hakaret yağdırdı

    Otomobilden inen sürücü ve yanındaki kadınlar İETT otobüsünün camına vurarak şoföre hakaret edip saldırmaya çalıştı.

    DHA’nın haberine göre şoför otobüsün kapısını kapatarak kendisini korumaya çalıştı.

    Arnavutköy'de kornaya basarak uyaran İETT otobüsünün şoförüne saldırı VİDEO

    O anları kaydetti, yoluna gitti

    O anları cep telefonu kamerasıyla da görüntüleyen şoför, otomobil sürücüsünün yolu açmasısın ardından yoluna devam etti.

    Arnavutköy’de İETT otobüsünün şoförüne saldırı #1

    Arnavutköy’de İETT otobüsünün şoförüne saldırı #2

    Arnavutköy’de İETT otobüsünün şoförüne saldırı #3

    Arnavutköy’de İETT otobüsünün şoförüne saldırı #4

    Arnavutköy’de İETT otobüsünün şoförüne saldırı #5


    İlginizi Çekebilir

    Çin’de sel felaketi: 12 ölü 12 kayıp
    Dünya

    Çin’de sel felaketi: 12 ölü 12 kayıp

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Netflix'ten yeni Türk filmi geliyor
    Medya

    Netflix'ten yeni Türk filmi geliyor

    Görüş Bildir