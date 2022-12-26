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    Arnavutköy'de İETT'ye binemeyen yolcu tepki gösterdi

    İETT seferlerinin gecikmeli olduğunu ifade eden bir vatandaş, otobüse binemeyince isyan etti.
    • 26.12.2022 - 12:30
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 12:36
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    Arnavutköy'de İETT'ye binemeyen yolcu tepki gösterdi

    İstanbul'un en çok kullanılan ulaşım aracı İETT'de vatandaş, bir kez daha isyan etti.

    Arnavutköy ilçesinde dün öğle saatlerinde çekilen görüntülerde, İETT durağında bekleyen bir vatandaş uzun süre İETT otobüsüne binemedi.

    Seyrek seferler nedeni ile hıncahınç dolu gelen otobüse binemeyen vatandaş duruma tepki gösterdi.

    "Rezilliğe bak"

    Otobüse binemeyen vatandaş, "Rezilliğe bak, bir sürü dilekçe verdim hala aynı problem, belediye hesabını verecek." diyerek duruma tepki gösterdi.

    O anlar kayıt altına alındı

    İHA'nın haberine göre, yaşananlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

    Hınca hınç dolu İETT otobüsüne binemeyen vatandaşlar isyan etti VİDEO

    Arnavutköy de İETT ye binemeyen yolcu tepki gösterdi #1


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