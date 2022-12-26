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Arnavutköy'de İETT'ye binemeyen yolcu tepki gösterdi

Arnavutköy'de İETT'ye binemeyen yolcu tepki gösterdi

İETT seferlerinin gecikmeli olduğunu ifade eden bir vatandaş, otobüse binemeyince isyan etti.