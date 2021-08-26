Sokak ortasında kavgaya tutuşan taraflar, birbirlerine silah ve sopalarla saldırdı. Olay, polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Yunusemre Mahallesi'nde iki aile üyeleri arasında, bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede alevlenen tartışma yerini kavgaya bıraktı.

SİLAH, TAŞ, SOPA...

Kavgada; silah, taş, sopa, bıçak ve sopalar kullanılırken, bölgeye polis ekibi sevk edildi.

BİBER GAZLARIYLA MÜDAHALE EDİLDİ

Tarafları ayırmak için havaya ateş açan polis, biber gazı da kullandı. Kavga takviye ekiplerin müdahalesi ile sonlanırken, çok sayıda yaralı ve gözaltının olduğu bildirildi.

Arnavutköy'de iki aile arasında kavga VİDEO