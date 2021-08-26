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    Arnavutköy'de iki aile arasında kavga

    Sokak ortasında kavgaya tutuşan taraflar, birbirlerine silah ve sopalarla saldırdı. Olay, polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandı.
    • DHA
    • 26.08.2021 - 13:31
    • Güncelleme : 26.08.2021 - 13:44
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    Arnavutköy'de iki aile arasında kavga

    İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Yunusemre Mahallesi'nde iki aile üyeleri arasında, bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Kısa sürede alevlenen tartışma yerini kavgaya bıraktı.

    SİLAH, TAŞ, SOPA...

    Kavgada; silah, taş, sopa, bıçak ve sopalar kullanılırken, bölgeye polis ekibi sevk edildi.

    BİBER GAZLARIYLA MÜDAHALE EDİLDİ

    Tarafları ayırmak için havaya ateş açan polis, biber gazı da kullandı. Kavga takviye ekiplerin müdahalesi ile sonlanırken, çok sayıda yaralı ve gözaltının olduğu bildirildi.

    Arnavutköy'de iki aile arasında kavga VİDEO

    Arnavutköy de iki aile arasında kavga #1

    Arnavutköy de iki aile arasında kavga #2

    Arnavutköy de iki aile arasında kavga #3

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