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- Arnavutköy'de iki genç yüksek binanın çatısında dans etti
Arnavutköy'de iki genç yüksek binanın çatısında dans etti
Yüksek bir binanın çatısına çıkan 2 genç tehlikeye aldırış etmeden dans edip video çekti.
- 10.12.2022 - 09:20
- Güncelleme : 10.12.2022 - 09:47
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 2 genç yürekleri ağza getirdi.
Kimliği belirsiz iki genç bir apartmanın çatısına çıkarak dans etti.
Bir süre dans ederek video çeken gençler çevredekiler tarafında fark edildi.
O anlar kayıt altına alındı
Kısa süreliğine korku dolu anlar yaşarken, bazıları ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Vatandaşlar tepki gösterdi
DHA'nın haberine göre, 2 kişinin çatı da dans ederek yürüdüğü anlar vatandaşlar tarafından tepki çekerken iki gencin umursamaz anları kameralara yansıdı.
Arnavutköy' de çatıda dans edip video çektiler VİDEO