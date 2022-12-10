Arnavutköy'de iki genç yüksek binanın çatısında dans etti

Arnavutköy'de iki genç yüksek binanın çatısında dans etti

Yüksek bir binanın çatısına çıkan 2 genç tehlikeye aldırış etmeden dans edip video çekti.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 2 genç yürekleri ağza getirdi.

Kimliği belirsiz iki genç bir apartmanın çatısına çıkarak dans etti.

Bir süre dans ederek video çeken gençler çevredekiler tarafında fark edildi.

O anlar kayıt altına alındı

Kısa süreliğine korku dolu anlar yaşarken, bazıları ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Vatandaşlar tepki gösterdi

DHA'nın haberine göre, 2 kişinin çatı da dans ederek yürüdüğü anlar vatandaşlar tarafından tepki çekerken iki gencin umursamaz anları kameralara yansıdı.

Arnavutköy' de çatıda dans edip video çektiler VİDEO