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    Arnavutköy'de iki genç yüksek binanın çatısında dans etti

    Yüksek bir binanın çatısına çıkan 2 genç tehlikeye aldırış etmeden dans edip video çekti.
    • 10.12.2022 - 09:20
    • Güncelleme : 10.12.2022 - 09:47
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    Arnavutköy'de iki genç yüksek binanın çatısında dans etti

    İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 2 genç yürekleri ağza getirdi.

    Kimliği belirsiz iki genç bir apartmanın çatısına çıkarak dans etti.

    Bir süre dans ederek video çeken gençler çevredekiler tarafında fark edildi.

    O anlar kayıt altına alındı

    Kısa süreliğine korku dolu anlar yaşarken, bazıları ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

    Vatandaşlar tepki gösterdi

    DHA'nın haberine göre, 2 kişinin çatı da dans ederek yürüdüğü anlar vatandaşlar tarafından tepki çekerken iki gencin umursamaz anları kameralara yansıdı.

    Arnavutköy' de çatıda dans edip video çektiler VİDEO

    Arnavutköy de iki genç yüksek binanın çatısında dans etti #1

     

    Arnavutköy de iki genç yüksek binanın çatısında dans etti #2

    Arnavutköy de iki genç yüksek binanın çatısında dans etti #3


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