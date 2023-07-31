İHA
İstanbul Arnavutköy'de nabızlar yükseldi.
Bolluca Mahallesi’nde gece saatlerinde 2 kişi nedeni bilinmeyen bir şekilde birbiriyle kavga etmeye başladı.
Yumrukla saldırdılar
Boks ringlerini aratmayan kavgada taraflar birbirine yumruklar ile saldırdı.
Kavga anları bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Vatandaşlar kavgayı ayırmak için mücadele verdi
Görüntülerde iki kişinin birbirine saldırdığı bir kadının ise yere oturup ağladığı görülürken, çevredeki vatandaşların kavgayı dakikalarca ayırmaya çalıştığı kaydedildi.