Arnavutköy'de iki kişinin yumruklu kavgası kamerada Bilinmeyen nedenle sokak ortasında tartışmaya başlayan ikili bir süre sonra birbirine saldırmaya başladı. Tarafların yumruklu kavgası kayda alındı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA İstanbul Arnavutköy'de nabızlar yükseldi. Bolluca Mahallesi’nde gece saatlerinde 2 kişi nedeni bilinmeyen bir şekilde birbiriyle kavga etmeye başladı. Yumrukla saldırdılar Boks ringlerini aratmayan kavgada taraflar birbirine yumruklar ile saldırdı. Kavga anları bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Vatandaşlar kavgayı ayırmak için mücadele verdi Görüntülerde iki kişinin birbirine saldırdığı bir kadının ise yere oturup ağladığı görülürken, çevredeki vatandaşların kavgayı dakikalarca ayırmaya çalıştığı kaydedildi.