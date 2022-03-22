Bir inşaatta çalışma yapıldığı sırada devrilen beton pompasının altında kalan 2 işçi, ağır yaralanarak sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

İstanbul Arnavutköy'ün Taşoluk Mahallesi'nde bir inşaatın şantiye alanında, beton dökümü yapıldığı sırada beton pompası devrildi.

Devrilen pompanın altında ise 2 işçi kaldı. Sıkıştıkları yerden diğer çalışanlar tarafından ağır yaralı halde çıkarılan işçilere, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldı.

AĞIR YARALI 2 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan M.G ve A.C.K., ağır yaralı halde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, şantiye ve çevresinde incelemelerde bulundu. Kaza sonrasında işçilerin ambulansa taşındığı anlar ise cep telefonu kameraları ile kaydedildi.

Arnavutköy'de işçilerin üzerine beton pompası devrildi VİDEO









