Petrol
114.81
-0.70%
Euro
16.38
0.26%
Dolar
14.84
0.09%
Altın
913.27
-1.05%
Borsa
2182
0.30%
Bitcoin
635.019
4.40%
BTXN Coin
41.65
7.06%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 7 C

    Arnavutköy'de işçilerin üzerine beton pompası devrildi

    Bir inşaatta çalışma yapıldığı sırada devrilen beton pompasının altında kalan 2 işçi, ağır yaralanarak sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.
    • DHA
    • 22.03.2022 - 15:54
    • Güncelleme : 22.03.2022 - 17:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Arnavutköy'de işçilerin üzerine beton pompası devrildi

    İstanbul Arnavutköy'ün Taşoluk Mahallesi'nde bir inşaatın şantiye alanında, beton dökümü yapıldığı sırada beton pompası devrildi.

    Devrilen pompanın altında ise 2 işçi kaldı. Sıkıştıkları yerden diğer çalışanlar tarafından ağır yaralı halde çıkarılan işçilere, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldı.

    AĞIR YARALI 2 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

    İlk müdahalesi olay yerinde yapılan M.G ve A.C.K., ağır yaralı halde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Polis ekipleri,  şantiye ve çevresinde incelemelerde bulundu. Kaza sonrasında işçilerin ambulansa taşındığı anlar ise cep telefonu kameraları ile kaydedildi.

    Arnavutköy'de işçilerin üzerine beton pompası devrildi VİDEO

    Arnavutköy de işçilerin üzerine beton pompası devrildi #1

    Arnavutköy de işçilerin üzerine beton pompası devrildi #2

    Arnavutköy de işçilerin üzerine beton pompası devrildi #3


    İlginizi Çekebilir

    Bitcoin ve kripto para işlemlerinizi hızlı ve güvenilir bir biçimde gerçekleştirin. Hesabınızı hemen oluşturun.
    Bitcoin

    Bitcoin ve kripto para işlemlerinizi hızlı ve güvenilir bir biçimde gerçekleştirin. Hesabınızı hemen oluşturun.

    Sarıkamış’ta boz ayı ilçe merkezine indi
    Yaşam

    Sarıkamış’ta boz ayı ilçe merkezine indi

    Kliçko: Kiev'de patlamalar var
    Dünya

    Kliçko: Kiev'de patlamalar var

    Görüş Bildir