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    Arnavutköy'de işçinin kamyonet kasasından uçtuğu anlar

    Günübirlik işçi olarak çalıştırılan yabancı uyruklu kişi, kamyonetin önü dolu olduğu için kasada seyahat etti. Bir süre işçinin dengesini kaybederek yola uçtuğu anlar kameraya yansıdı.
    • 03.07.2022 - 11:38
    • Güncelleme : 03.07.2022 - 12:26
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    Arnavutköy'de işçinin kamyonet kasasından uçtuğu anlar

    İstanbul Arnavutköy'de ilerleyen 34 EY 5362 plakalı kamyonet, kasası açık şekilde ilerlemeye başladı.

    Enes Demir kontolündeki kamyonetin kasasında bulunan Türkmenistan uyruklu Nurmyrad Jamardow bir süre sonra yola düştü.

    Kamyonet kasasından yola uçtu

    Açık kapıdan yola düşen işçi ağır şekilde yaralanırken, kamyonetin hemen arkasından gelen servis minibüsü şoförünün refleksi sayesinde ezilmekten son anda kurtuldu.

    DHA'nın aktarımına göre, kazayı gören çevredekiler, kamyonetten düşen Nurmyrad Jamardow'un yardımına koştu. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye götürdü.

    Arnavutköy'de işçinin kamyonet kasasından uçtuğu anlar VİDEO

    Kasada dengesini kaybetti

    İlk anlarda kamyonetten yola atıldığı düşünülen kişinin, kamyonet kasasında seyahat ettiği ve dengesini kaybederek düştüğü öğrenildi.

    Sürücü, kazayı kilometrelerce sonra fark etti

    Türkmenistan uyruklu Nurmyrad Jamardow'un düştüğü kamyonetin sürücüsü ise, işçinin kamyonetteki yokluğunu kilometrelerce ilerledikten sonra fark etti.

    Arnavutköy de işçinin kamyonet kasasından uçtuğu anlar #1

    "Kamonetin önü dolu olduğu için kasaya bindirdim"

    Kamyonet sürücüsü E.D., gözaltına alınarak Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi'ne götürüldü. İfadesi alınan sürücü E.D., Nurmyrad Jamardow'u günübirlik işte çalıştırmak üzere aldığını, kamyonetin ön kısmı dolu olduğu için kamyonetin kasasına bindirdiğini söyledi.

    İşçinin durumu kritik

    Kamyonet sürücüsü, Jamardow'un yola düştüğünü hiç anlamadıklarını, kilometrelerce sonra durduklarında kamyonet kasasının boş olduğunu fark ettiklerini dile getirdi. Yaralı işçinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polisin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.

    Arnavutköy de işçinin kamyonet kasasından uçtuğu anlar #2

    Arnavutköy de işçinin kamyonet kasasından uçtuğu anlar #3

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    Arnavutköy de işçinin kamyonet kasasından uçtuğu anlar #6

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