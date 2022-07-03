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Arnavutköy'de işçinin kamyonet kasasından uçtuğu anlar
- 03.07.2022 - 11:38
- Güncelleme : 03.07.2022 - 12:26
İstanbul Arnavutköy'de ilerleyen 34 EY 5362 plakalı kamyonet, kasası açık şekilde ilerlemeye başladı.
Enes Demir kontolündeki kamyonetin kasasında bulunan Türkmenistan uyruklu Nurmyrad Jamardow bir süre sonra yola düştü.
Kamyonet kasasından yola uçtu
Açık kapıdan yola düşen işçi ağır şekilde yaralanırken, kamyonetin hemen arkasından gelen servis minibüsü şoförünün refleksi sayesinde ezilmekten son anda kurtuldu.
DHA'nın aktarımına göre, kazayı gören çevredekiler, kamyonetten düşen Nurmyrad Jamardow'un yardımına koştu. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye götürdü.
Arnavutköy'de işçinin kamyonet kasasından uçtuğu anlar VİDEO
Kasada dengesini kaybetti
İlk anlarda kamyonetten yola atıldığı düşünülen kişinin, kamyonet kasasında seyahat ettiği ve dengesini kaybederek düştüğü öğrenildi.
Sürücü, kazayı kilometrelerce sonra fark etti
Türkmenistan uyruklu Nurmyrad Jamardow'un düştüğü kamyonetin sürücüsü ise, işçinin kamyonetteki yokluğunu kilometrelerce ilerledikten sonra fark etti.
"Kamonetin önü dolu olduğu için kasaya bindirdim"
Kamyonet sürücüsü E.D., gözaltına alınarak Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi'ne götürüldü. İfadesi alınan sürücü E.D., Nurmyrad Jamardow'u günübirlik işte çalıştırmak üzere aldığını, kamyonetin ön kısmı dolu olduğu için kamyonetin kasasına bindirdiğini söyledi.
İşçinin durumu kritik
Kamyonet sürücüsü, Jamardow'un yola düştüğünü hiç anlamadıklarını, kilometrelerce sonra durduklarında kamyonet kasasının boş olduğunu fark ettiklerini dile getirdi. Yaralı işçinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polisin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.