Haberler

3. Sayfa Haberleri

Arnavutköy'de işçinin kamyonet kasasından uçtuğu anlar

Arnavutköy'de işçinin kamyonet kasasından uçtuğu anlar

Günübirlik işçi olarak çalıştırılan yabancı uyruklu kişi, kamyonetin önü dolu olduğu için kasada seyahat etti. Bir süre işçinin dengesini kaybederek yola uçtuğu anlar kameraya yansıdı.