DHA

Yaşanan hırsızlık olayları pes dedirtiyor.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 22 Haziran Perşembe günü öğle saatlerinde Yiğit Arslan, kendisine ait bisikleti oturduğu apartmanın giriş katına bıraktı.

Binaya başında kutu ile giren hırsız bisikleti çalarak kayıplara karıştı.

Saatler sonra bisikletinin yerinde olmadığını fark eden Yiğit Arslan, binanın güvenlik kamerası kayıtlarını izledi.

Görüntülerde bir kişinin apartmana başında kutuyla girerek bisikletini çaldığını gören Arslan, polise giderek şikayetçi oldu.

Bisikletin sahibi Yiğit Arslan, şu ifadeleri kullandı:

Geldi binaya gözetledi ilk önce. 20 dakika sonra kafasına kutuyu geçirerek geldi.



Zaten belli oluyor biraz acemi galiba niye böyle birşey yaptı bilmiyorum. Bisikleti bununla sürmeye çalıştı şu kutuyu attı buraya ondan sonra da gitti.



Güvenlik kamerasını görüyor kameralara bakıyor 20 dakika sonra kutuyla geliyor. Biraz değişik bir arkadaşımız.



Kutuyla alıyor ama kameraların olduğunu da biliyor. Kafasına kurutu geçirerek yoldan geliyor. İnsanlar ona bakıyor.



O şekilde geziyor. Hatta binanın içinde kaldırıp yeniden takıyor. Ondan sonra bisikleti alıp buradan aşağı doğru gidiyor.