Kağıt toplayıcısı bir kadın, yol üzerinde arızalanan otomobili iterek çalışmasına yardımcı oldu.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde kağıt toplayıcılığı yapan bir kadın, yol üzerinde bir otomobiln arızalandığını gördü.

Kendi kağıt arabasını yol kenarında bıraktı.

Kadın otomobili itmeye çalışan şahısların yanına giderek, yardım etmeye başladı.

KAMERAYA YANSIDI

Bir süre arızalanan otomobili iten kadın, aracın hareket etmesi ile işine geri döndü.

Yaşanan anlar, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Arnavutköy’de kağıt toplayıcısı kadın, arıza yapan otomobili itti VİDEO

