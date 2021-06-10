Euro
10.4295
-0.36%
Dolar
8.5632
-0.31%
Altın
516.96
-0.9%
Borsa
1.453
0.26%
Bitcoin
315.003
6.93%
EXEN Coin
35.82
4.37%
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C

    Arnavutköy’de kağıt toplayıcısı kadın, arıza yapan otomobili itti

    Kağıt toplayıcısı bir kadın, yol üzerinde arızalanan otomobili iterek çalışmasına yardımcı oldu.
    • İHA
    • 10.06.2021 - 09:50
    • Güncelleme : 10.06.2021 - 10:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Arnavutköy’de kağıt toplayıcısı kadın, arıza yapan otomobili itti

    İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde kağıt toplayıcılığı yapan bir kadın, yol üzerinde bir otomobiln arızalandığını gördü.

    Kendi kağıt arabasını yol kenarında bıraktı.

    Kadın otomobili itmeye çalışan şahısların yanına giderek, yardım etmeye başladı.

    KAMERAYA YANSIDI

    Bir süre arızalanan otomobili iten kadın, aracın hareket etmesi ile işine geri döndü.

    Yaşanan anlar, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

    Arnavutköy’de kağıt toplayıcısı kadın, arıza yapan otomobili itti VİDEO

    Arnavutköy’de kağıt toplayıcısı kadın, arıza yapan otomobili itti #1

    Arnavutköy’de kağıt toplayıcısı kadın, arıza yapan otomobili itti #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir