Park halindeki nakliye kamyoneti, çıkan yangında alevlere teslim oldu. Yangının, kamyonet içinde bulunan deodorant paketinin patlamasıyla çıktığı ileri sürüldü.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesine bağlı Yunusemre Mahallesi Gölcük Sokak’ta park halinde bulunan beyaz eşya ve mobilya mağazasına ait nakliye kamyonetinde, öğle saatlerinde yangın çıktı.

Yangının, kamyonette bulunan deodorantın sıcak hava ile patlamasıyla çıktığı öne sürüldü.

DHA’nın haberine göre; alevler kısa sürede kamyoneti sardı.

Araçtaki eşyalar zarar gördü

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında, araç içindeki bazı beyaz eşyaların ve mobilyaların zarar gördüğü öğrenildi.

Arnavutköy’de kamyonette çıkan yangında, ‘deodorant patladı’ iddiası VİDEO

