Euro
16.39
0.84%
Dolar
14.74
0.61%
Altın
937.05
-0.17%
Borsa
2057
0.71%
Bitcoin
583.873
-3.89%
BTXN Coin
38.35
0.02%
Bitexen
1ºC
İstanbul
Kar 1 C

    Arnavutköy'de kar nedeniyle servis araçları yolda kaldı

    Hadımköy yolu Sazlibosna mevkiinde etkili olan kar yağışı nedeniyle servis araçları yolda kaldı. Servisten inen vatandaşlar ise işlerine yürüyerek gitti.
    • İHA
    • 10.03.2022 - 09:28
    • Güncelleme : 10.03.2022 - 09:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Arnavutköy'de kar nedeniyle servis araçları yolda kaldı

    İstanbul'da kar yağışı etkisini gösteriyor.

    İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Arnavutköy Hadımköy yolu Sazlibosna mevkiinde yollar karla kaplandı.

    VATANDAŞLAR İŞLERİNE YÜRÜYEREK GİTTİ

    Yolların kapanmasıyla servis araçları yolda kaldı.

    Servis araçlarından inen vatandaşlar, iş yerlerine yürüyerek gitti.

    Arnavutköy'de kar nedeniyle servis araçları yolda kaldı VİDEO

    Arnavutköy de kar nedeniyle servis araçları yolda kaldı #1

    Arnavutköy de kar nedeniyle servis araçları yolda kaldı #2


    İlginizi Çekebilir

    Ücretsiz borsa takip uygulaması için kaydolun!
    Meta Trader

    Ücretsiz borsa takip uygulaması için kaydolun!

    Nijerya, ülkesindeki petrol kaynakları için Türkiye'yi yatırıma davet etti
    Gündem

    Nijerya, ülkesindeki petrol kaynakları için Türkiye'yi yatırıma davet etti

    Atatürk'ün gizlenen kutsal vasiyeti Asil Kan kitabında
    Kitap

    Atatürk'ün gizlenen kutsal vasiyeti Asil Kan kitabında

    Görüş Bildir