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Arnavutköy'de kar nedeniyle servis araçları yolda kaldı
Hadımköy yolu Sazlibosna mevkiinde etkili olan kar yağışı nedeniyle servis araçları yolda kaldı. Servisten inen vatandaşlar ise işlerine yürüyerek gitti.
- İHA
- 10.03.2022 - 09:28
- Güncelleme : 10.03.2022 - 09:59
İstanbul'da kar yağışı etkisini gösteriyor.
İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Arnavutköy Hadımköy yolu Sazlibosna mevkiinde yollar karla kaplandı.
VATANDAŞLAR İŞLERİNE YÜRÜYEREK GİTTİ
Yolların kapanmasıyla servis araçları yolda kaldı.
Servis araçlarından inen vatandaşlar, iş yerlerine yürüyerek gitti.
Arnavutköy'de kar nedeniyle servis araçları yolda kaldı VİDEO