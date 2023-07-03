Arnavutköy'de kasabın 90 bin lirasını çaldılar Et almak için girdikleri kasapta, dükkanın 5 günlük hasılatı olan 90 bin liranın içinde olduğu poşeti çalıp kayıplara karışan 3 hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı. Hırsızlar, hem dükkan sahibi hem de polisler tarafından her yerde aranıyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

5 günlük hasılatı, dalgınlığı yüzünden saniyeler içerisinde gitti…

Genç kasap Volkan Dinler, İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki dükkanında çalışıyordu.

Kurban Bayramı'nın son gününde kasasında bulunan 90 bin lirayı bir poşete koyan kasap, tezgahın üzerine bıraktı.

Aynı renk olunca, hırsızların işi kolaylaştı

Akşam saat 21.30 sıralarında iş yerine gelen 3 kişi, et almak istediklerini söyleyerek Volkan Dinler’i lafa tuttu.

Dinler'in 5 günlük hasılatını koyduğu poşetle, alışveriş poşetlerinin aynı renk olması hırsızların işini kolaylaştırdı.

Alışveriş yapan 3 kişi, tezgahın üzerinde bulunan alışveriş poşeti ile içi para dolu poşeti de alarak kasap dükkanından ayrıldı.

90 bin lirayı kaptırdı

Birkaç dakika sonra 90 bin liranın içinde olduğu poşetin tezgahta olmadığını fark eden Dinler, güvenlik kamerası görüntülerini izleyince parasının 3 kişi tarafından çalındığını anladı.

Polise giderek şikayetçi olan Dinler, her yerde 90 bin lirasını alan o 3 kişiyi arıyor.

Başına gelenleri anlatan Dinler, şunları söyledi:

"Dalgınlığıma geldi"

Günlerdir dükkanda yalnız çalışıyordum. Hem yorgunluk hem de dalgınlığıma geldi. 5 günlük hasılatımı içine koyduğum poşeti ne yazık ki tezgahın üzerinde unuttum. Poşetin kenarı yırtıktı ve paralar gözüküyordu. Dalgınlığımı fırsat bilen 3 kişi, beni sürekli konuşturarak dikkatimi iyice dağıtmaya çalıştılar. Poşetin içinde para olduğunu anladılar. Hatta dışarı çıkıp bir ara kameraların olup olmadığını kontrol ettiler. Daha sonra benim de dalgınlığımı fırsat bilerek, hem alışveriş yaptıkları et dolu poşeti hem de 90 bin liranın içinde olduğu aynı renk poşeti alarak gittiler. Ben paraların kaybolduğunu anladığımda iş işten geçmişti.

"Sistemli çalışıyorlar"

Aynı gün başka dükkanlara da giren 3 kişinin yüzlerinin güvenlik kameraları tarafından net şekilde kaydedildiğini söyleyen Dinler, “Bu 3 kişi bir ekip, sistemli bir şekilde çalışıyorlar, bunların sahipleri yok. Lütfen gören, bilen, tanıyan bizlere haber versin.” dedi.

Polis, hırsızların yakalanması için çalışma başlatırken, o anlar iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.