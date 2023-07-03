Arnavutköy'de kasap dükkanından aldıkları 90 bin lirayı geri getirdiler Et almak için girdikleri kasapta, dükkanın 5 günlük hasılatı olan 90 bin liranın içinde olduğu poşeti alarak kayıplara karışan 3 kişi, parayı bugün emniyete teslim etti.

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DHA

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 3 kişi, tezgah üzerinde bulunan alışveriş poşeti ile içi para dolu poşeti alarak dükkandan çıkmıştı.

Olay basına yansıyınca parayı alanlar, 90 bin lirayı emniyete teslim etti.

İş yeri sahibinin şikayetçi olmadığı 3 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

"Emniyet parayı teslim etti"

İşletme ortaklarından Önder Çapan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Öncelikle buradan Arnavutköy Emniyet teşkilatına teşekkür ediyorum. Emniyet teşkilatı gece gündüz bu işin peşini bırakmadı. Çalıştı çabaladı ve arkadaşlara ulaştı. Akşamüstü arkadaş kasaları topluyor. Paraların hepsinin sayımını yapıyor ve bir poşete koyuyor. Poşete koyduktan sonra tezgaha koyuyor, o sırada parayı götüren arkadaşlar müşteri olarak geliyorlar alışveriş yapıyorlar. O arada da dalgınlıkla niyetlerini bilmiyoruz ama 'Biz bu parayı bilerek almadık' diyorlar. Basına düştü bu olay, emniyet de yerlerini tespit etmişti. Emniyet bize parayı teslim etti. Paranın tamamını almış olduk.

"Özür dilediler, şikayetimizden vazgeçtik"

"Biz şikayetimizden vazgeçtik." diyen Çapan şöyle devam etti:

Sonuçta paramızı da getirdiler öyle ifade ettiler. Özür dilediler. Normalde paranın oraya konulmaması gerekiyor ama Volkan kardeşimiz orada bir dalgınlık yaşamış. Onlar da onun boşluğundan faydalanmış poşeti alıp götürmüşler. Bundan sonra kendisi daha dikkatli olacaktır zannedersem. Paranın tamamını eksiksiz bir biçimde iade aldık. Sizin de büyük katkınız oldu. Bizi arayanlar da oldu size de ayrıca teşekkür ediyorum Önerimiz şu, mağazanızı kapatın kepenklerinizi indirin ondan sonra paranızı sayacaksanız sayın, çantanıza koyun. Mağaza açıkken paraları ortada bırakmamak lazım.

Volkan Dinler'in üzüldüğünü ifade eden Önder Çapan, "Kendisi gerçekten çok üzülmüştü. Para gelince o da mutlu bizler de mutluyuz." dedi.