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    Arnavutköy'de kebap hırsızı kamerada

    Hırsızlık için girdiği dükkanda kasadaki parayı beğenmeyen hırsız, yemeklere dadandı. Köfte ve kebapları çalan hırsızın o anları, kameraya anbean yansıdı.
    • DHA
    • 22.01.2022 - 13:22
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    Arnavutköy'de kebap hırsızı kamerada

    İstanbul Arnavutköy'de bulunan bir köfteci dükkanına giren hırsız,  tezgahtaki kasayı açmak için uzun süre uğraştı.

    Elindeki malzemelerle kasayı güçlükle açan hırsız kasadan umduğunu bulamayınca dolapta bulunan kebap ve köfteleri çalarak kayıplara karıştı.

    TUTUKLANDI

    Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken o hırsız ertesi gün Arnavutköy Emniyeti tarafından yakalanarak göz altına alındı.

    Adliyeye sevk edilen 18 yaşındaki N.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Arnavutköy’de hırsız kasadaki parayı beğenmeyince kebap çaldı VİDEO

     

     


    Arnavutköy de kebap hırsızı kamerada #1

    Arnavutköy de kebap hırsızı kamerada #2

    Arnavutköy de kebap hırsızı kamerada #3


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