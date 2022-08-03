Eve gidiş yolunu kısaltmak için şantiyeden geçen Hüseyin Ekmen, bataklığa saplandı. Ekmen, iş makineleri yardımıyla kurtarıldı.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesine bağlı Bolluca Mahallesi'nde, dün öğle saatlerinde eve giden Hüseyin Ekmen, yolu kısaltmak için bir inşaatın şantiye alanından geçmek isterken bataklığa saplandı.

Yaklaşık 20 dakika boyunca kendi imkanları ile çıkmaya çalışan Ekmen, başarılı olamadı.

DHA’nın haberine göre; yoldan geçerken durumu fark eden bir kişi, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İş makineleri ile bataklıktan çıkarıldı

İtfaiye ekiplerinin, şantiyedeki iş makinelerinin de yardımıyla yaptığı çalışma sonucu Hüseyin Ekmen kurtarıldı.

Çalışma sonucunda battığı yerden çıkartılan Hüseyin Ekmen, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Arnavutköy’de kestirme yoldan gitmek isterken, bataklığa saplandı VİDEO

