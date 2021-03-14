Çok sayıda fabrikanın bulunduğu sanayi bölgesinden geçen dere, kimyasallar nedeniyle kırmızı akmaya başladı. Çevre sakinleri duruma tepki gösterirken kırmızıya bürünen dere endişe yarattı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Hadımköy Mahallesi'nde fabrikalar bölgesindeki dereden akan su kırmızıya büründü.

2 gündür derenin renginin kırmızıya döndüğü Hadımköy'de, vatandaşlar endişeye kapıldı.Dereye karışan kimyasalın fabrikalardan birinden bırakıldığı iddia eden vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

KAN GİBİ AKIYOR

Derenin ara sıra mavi aktığını, son 2 gündür de deredeki suyun rengi kan kırmızıya döndüğü belirtildi.

"İZİNSİZ BOŞALTIM YAPILMIŞ OLABİLİR"

Dereye bir fabrika tarafından izinsiz boşaltım yapılmış olabileceğini iddia eden vatandaşlar, derenin yakınında yerleşim yeri ve onlarca fabrikanın bulunduğuna dikkat çektiler.

Renginin kırmızıya döndüğü Hadımköy'deki dere, havadan da fotoğraflandı.

Arnavutköy'de kırmızı akan dere vatandaşı korkuttu ViDEO







































