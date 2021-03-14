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    Arnavutköy'de kırmızı akan dere vatandaşı korkuttu

    Çok sayıda fabrikanın bulunduğu sanayi bölgesinden geçen dere, kimyasallar nedeniyle kırmızı akmaya başladı. Çevre sakinleri duruma tepki gösterirken kırmızıya bürünen dere endişe yarattı.
    • DHA
    • 14.03.2021 - 10:27
    • Güncelleme : 14.03.2021 - 11:10
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    Arnavutköy'de kırmızı akan dere vatandaşı korkuttu

     

    İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Hadımköy Mahallesi'nde fabrikalar bölgesindeki dereden akan su kırmızıya büründü.

    2 gündür derenin renginin kırmızıya döndüğü Hadımköy'de, vatandaşlar endişeye kapıldı.Dereye karışan kimyasalın fabrikalardan birinden bırakıldığı iddia eden vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

    KAN GİBİ AKIYOR

    Derenin ara sıra mavi aktığını, son 2 gündür de deredeki suyun rengi kan kırmızıya döndüğü belirtildi.

    "İZİNSİZ BOŞALTIM YAPILMIŞ OLABİLİR"

    Dereye bir fabrika tarafından izinsiz boşaltım yapılmış olabileceğini iddia eden vatandaşlar, derenin yakınında yerleşim yeri ve onlarca fabrikanın bulunduğuna dikkat çektiler.

    Renginin kırmızıya döndüğü Hadımköy'deki dere, havadan da fotoğraflandı.

    Arnavutköy'de kırmızı akan dere vatandaşı korkuttu ViDEO


    Arnavutköy de kırmızı akan dere vatandaşı korkuttu #1

    Arnavutköy de kırmızı akan dere vatandaşı korkuttu #2

    Arnavutköy de kırmızı akan dere vatandaşı korkuttu #3

    Arnavutköy de kırmızı akan dere vatandaşı korkuttu #4

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    Arnavutköy de kırmızı akan dere vatandaşı korkuttu #8

    Arnavutköy de kırmızı akan dere vatandaşı korkuttu #9

    Arnavutköy de kırmızı akan dere vatandaşı korkuttu #10

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