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- Arnavutköy'de kırmızı ışıkta geçen motosikletli otomobile çarptı
Arnavutköy'de kırmızı ışıkta geçen motosikletli otomobile çarptı
Kırmızı ışıkta geçen motosikletli otomobille çarpıştı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, hafif yaralanan motosikletlinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- 30.10.2022 - 10:44
İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Fatih Caddesi'nde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, yanan kırmızı ışığı dikkate almayarak yoluna devam etti.
Bu sırada otomobil sürücüsü kavşaktan geçmeye çalışırken, motosikletli sürücüyle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosikletiyle birlikte yola savrulan kişinin yardımına, çevredeki vatandaşlar koştu.
Sağlık durumu iyi
Kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlayan motosikletli olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü.
Motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.