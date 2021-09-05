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    Arnavutköy’de komşular arasında tekmeli ve yumruklu kavga

    Komşular arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga, polis müdahalesi ile son buldu.
    • İHA
    • 05.09.2021 - 09:39
    • Güncelleme : 05.09.2021 - 09:48
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    Arnavutköy’de komşular arasında tekmeli ve yumruklu kavga

    İstanbul’un Arnavutköy ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi’nde, dün akşam saatlerinde komşular arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Sözlü tartışma kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.

    KAMERAYA YANSIDI

    Taraflar dakikalarca birbirine tekme ve yumrukla saldırdı.

    Kavga anları, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

    Kavga, ekiplerin müdahalesi ile son buldu.

    Arnavutköy’de komşular arasında tekmeli ve yumruklu kavga ViDEO

    Arnavutköy’de komşular arasında tekmeli ve yumruklu kavga #1

    Arnavutköy’de komşular arasında tekmeli ve yumruklu kavga #2

    Arnavutköy’de komşular arasında tekmeli ve yumruklu kavga #3

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