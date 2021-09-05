Haberler

3. Sayfa Haberleri

Arnavutköy’de komşular arasında tekmeli ve yumruklu kavga

Arnavutköy’de komşular arasında tekmeli ve yumruklu kavga

Komşular arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga, polis müdahalesi ile son buldu.