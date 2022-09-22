Arnavutköy’de kontrolden çıkan araç, okula giden çocuğa çarptı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden bir araç yol üzerinde marketin manav reyonuna çarparak durabildi. Kazada yoldan geçen 2 kadın ve 1 öğrenci yaralandı.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde, dün sabah saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkan bir araç, caddede bulunan bir marketin manav reyonuna sürüklendi.

Kaza yapan araç o esnada yoldan geçmekte olan 2 kadın ile okula giden 1 çocuğa çarptı. 3 kişi, kazanın etkisi ile hafif bir şekilde yaralandı. Araç ise, manav reyonun çarparak durabildi.

Kaza anları, güvenlik kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

“Burası okul geçidi önlem alınmalı”

Kaza ile ilgili konuşan esnaf Mustafa Gürler, “Yoldan geçen bir araba çocuğa çarpmış duyunca çok üzüldük. Bu yolda sıkıntı yaşıyoruz burada sürekli insanlar geçiyor ve yoldan geçen araçlar çok tehlikeli geçiyor. Burası okul geçidi önlem alınması gerekiyor kasis, yaya geçidi veya ışık koyularak önlem alınmalı.





“Park edilen araçlar alanları daralttığı için çocuklar rahat hareket edemiyorlar”

Özellikle iş çıkışı ve okul çıkışlarında çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bu konuda tabi vatandaşların da duyarlı olup araçlarını yola park etmemesi gerekiyor. Yola park edilen araçlar alanları daralttığı için çocuklar rahat hareket edemiyorlar.” dedi.

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