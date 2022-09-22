Petrol
91.09
1.40%
Euro
18.2076
0.99%
Dolar
18.3625
0.19%
Altın
988.52
0.20%
Borsa
3295
1.50%
Bitcoin
356.150
1.80%
BTXN Coin
8.14
2.26%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Hafif yağmur 14 C

    Arnavutköy’de kontrolden çıkan araç, okula giden çocuğa çarptı

    Direksiyon hakimiyetini kaybeden bir araç yol üzerinde marketin manav reyonuna çarparak durabildi. Kazada yoldan geçen 2 kadın ve 1 öğrenci yaralandı.
    • 22.09.2022 - 09:46
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 11:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Arnavutköy’de kontrolden çıkan araç, okula giden çocuğa çarptı

    İstanbul’un Arnavutköy ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde, dün sabah saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkan bir araç, caddede bulunan bir marketin manav reyonuna sürüklendi.

    Kaza yapan araç o esnada yoldan geçmekte olan 2 kadın ile okula giden 1 çocuğa çarptı. 3 kişi, kazanın etkisi ile hafif bir şekilde yaralandı. Araç ise, manav reyonun çarparak durabildi.

    Kaza anları, güvenlik kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

    “Burası okul geçidi önlem alınmalı”

    Kaza ile ilgili konuşan esnaf Mustafa Gürler, “Yoldan geçen bir araba çocuğa çarpmış duyunca çok üzüldük. Bu yolda sıkıntı yaşıyoruz burada sürekli insanlar geçiyor ve yoldan geçen araçlar çok tehlikeli geçiyor. Burası okul geçidi önlem alınması gerekiyor kasis, yaya geçidi veya ışık koyularak önlem alınmalı.

    Arnavutköy’de kontrolden çıkan araç, okula giden çocuğa çarptı #1

    “Park edilen araçlar alanları daralttığı için çocuklar rahat hareket edemiyorlar”

    Özellikle iş çıkışı ve okul çıkışlarında çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bu konuda tabi vatandaşların da duyarlı olup araçlarını yola park etmemesi gerekiyor. Yola park edilen araçlar alanları daralttığı için çocuklar rahat hareket edemiyorlar.” dedi.

    Arnavutköy’de kontrolden çıkan araç, okula giden çocuğa çarptı VİDEO

    Arnavutköy’de kontrolden çıkan araç, okula giden çocuğa çarptı #2

    Arnavutköy’de kontrolden çıkan araç, okula giden çocuğa çarptı #3


    Rusya'nın kısmi seferberlik kararını değerlendirdi
    Gündem

    Rusya'nın kısmi seferberlik kararını değerlendirdi

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at
    Advertorial

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at

    Stellantis, yeni yatırımını İtalya'ya yapacak
    Otomobil

    Stellantis, yeni yatırımını İtalya'ya yapacak

    Görüş Bildir