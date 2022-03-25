Arnavutköy'de kuzeninin ölümüne yol açtığı iddiasıyla yargılanan sanığa beraat

Alkollü şekilde araç kullanırken yaptığı kazada kuzeninin ölümüne yol açtığı iddia edilen sanığın yargılandığı davada karara bağlandı. Mahkeme, sanığın beraatine hükmetti.

İstanbul Arnavutköy'de alkollü şekilde kullandığı otomobille kaza yaparak araçta bulunan kuzeni Emin Gürsu'nun ölümüne, diğer kuzeni Cengiz Gürsu'nun ise yaralanmasına neden olduğu iddia edilen sanık Emre Gürsu'nun yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Emre Gürsu, müştekiler Hatice Gürsu ve Cengiz Gürsu, avukatları Erdoğan Özgün ile hazır bulundu.

“ARACI EMRE KULLANIYORMUŞ”

Duruşmada maktul Emin Gürsu’nun annesi Hatice Gürsu, “Olayı görmedim. Diğer müşteki oğlum Cengiz Gürsu’dan öğrendiğime göre aracı Emre kullanıyormuş. Biz kazayı telefonla öğrendik, oğlum Cengiz’in konuşma güçlüğü kazadan sonra daha da arttı. Bacağı kırıldı, hastanede 1 hafta yattı, platin takıldı, 2 ay evde yattı ancak bize herhangi bir tazminat ödenmedi.” dedi.

“ARAÇ HIZLIYDI”

Müşteki Cengiz Gürsu ise olay akşamı alkollü olduklarını belirterek, “Aracı sanık Emre kullanıyordu ve araç hızlıydı. Konuştuğumuz sırada karşıdan araç geliyordu, sanık direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç takla attı. Ben arka koltukta oturuyordum, sürücünün yanında abim Emin oturuyordu.” şeklinde konuştu.

“BİR SOL YAPTI, BİR SAĞ YAPTI VE DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ”

Tanık Abubekir Sarı ise “Olay gecesi otomobille Çatalca istikametine seyir halindeydik. Suça konu araç arkadan beni geçti, 100 metre ilerimizde bir sol yaptı, bir sağ yaptı ve direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Sağa çekerek baktığımızda sazlığın içinde aracın ters dönmüş vaziyette olduğunu gördük, çukura düşmüştü. Biri arkada ikisi önde üçü de yaralıydı.

“EMİN GÜRSU’NUN ARAÇ SÜRÜCÜSÜ OLDUĞUNU TAHMİN EDİYORUM”

Arkadakini çıkardım, o telaşla teşhis ederim diye bakmadım. Yoldan bir arkadaş daha bize yardıma geldi. Aracı düzelterek sürücünün yanındakini de çıkarttık. Araç sürücünün kafası kırıktı, ona karışmadık, koltukta kaldı. Benim kanaatimce ağır yaralı olan şofördü, ben sonradan çıkarttığımız Emin Gürsu’nun araç sürücüsü olduğunu tahmin ediyorum. Önde oturanların ikisini de sürücü kapısından çıkarmıştık çünkü sağ kapı açılmıyordu.” dedi.

“2 KİŞİNİN ŞOFÖR KOLTUĞUNDA ÜST ÜSTE OLDUĞUNU GÖRDÜK”

Tanık Tahir Çebi ise beyanında, “Olay akşamı eşimle otomobilde seyir halindeydim, bir beyefendi yolda el salladı, sazlıkların içinde bir araç vardı. Ben oraya gelmeden önce Cengiz’i araçtan çıkarmışlardı, aracı çevirdikten sonra 2 kişinin şoför koltuğunda üst üste olduğunu gördük. Önce üsttekini aldık, diğerini almaya kalktığımızda baktım ölmüştü. Araçtan çıkardığımız sanık Emre’yi öldü sanarak bırakmışlardı, eşim ve oradaki beyefendilerden biri ‘bunun nabzı atıyor’ dedi. Bunun üzerine müdahale edilerek Cengiz ve Emre ambulansa konuldu. Aracı çevirdikten sonra şoför koltuğunda oturan ölen Emin Gürsu’ydu. Aracı kimin kullandığını bilmiyorum ancak bana göre aracı çevirdiğimizde Emin Gürsü şoför koltuğunda oturduğu için aracı kullanan oydu.” ifadelerini kullandı.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Emre Gürsu’nun tüm aşamalarda istikrarlı ve tutarlı bir şekilde ehliyetinin polis tarafından alınması nedeniyle aracı kendisinin değil, maktul Emin’in kullandığını, kendisinin sağ ön koltukta, Cengiz’in ise arkada oturduğunu söylediğini belirtti.

Açıklanan mütalaada, aracı kullanan kişinin sanık Emre olduğuna dair kesin ve yeterli delil elde edilemediği, olay anında aracı sanığın sürüp sürmediğine dair şüphe oluştuğu ve ‘şüpheden sanık yararlanır’ evrensel ilkesi gereğince sanık Emre Gürsu hakkında ‘yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması’ gerekçesiyle beraat kararı verilmesi talep edildi.

BERAATİNE KARAR VERİLDİ

Duruşmada son sözü sorulan sanık Emre Gürsu, “Cengiz, ben ve Emin, üçümüzün de kafası güzeldi. Cengiz’in orada ne hatırladığı da belli değildir. Her şey uydurmacadır. Suçsuzum” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık Emre Gürsu’nun üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olmaması gerekçesiyle beraat edilmesine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 21 Eylül 2019'da gerçekleşen kazaya ilişkin hazırlanan iddianamede, şüpheli Emre Gürsu'nun tek taraflı trafik kazası yapması sonucu Emin Gürsu'nun ölmesine, Cengiz Gürsu'nun ise yaralanmasına neden olduğu anlatıldı.

Maktul Emin Gürsu ile müşteki Cengiz Gürsu'nun annesi Hatice Gürsu'nun beyanına yer verilen iddianamede, müştekinin olay günü bir kına gecesindeyken çocukları ile kayınbiraderinin oğlu şüpheli Emre Gürsu'nun bulundukları aracın kaza yaptığı haberini aldığını, kaza yapan aracın şüpheli Emre Gürsu'ya ait olduğunu ve şüpheliden şikayetçi olduğunu söylediği aktarıldı.

‘ZATEN ÖLDÜ, CEZA ALMASIN’

Oğulları kaza yapan müşteki Hatice Gürsu'nun iddianamede yer alan ifadesinde, oğlu Cengiz Gürsu'nun kendilerine kaza sırasında aracı şüpheli Emre Gürsu'nun kullandığını söylediği, bu nedenle şüphelinin aracı vefat eden oğlunun kullandığı şeklindeki ifadesinin doğru olmadığı, kayınlarının ise oğlu Emin'in zaten öldüğünü bu nedenle şüpheli Emre Gürsu'nun ceza almaması şeklinde kendileriyle konuştuklarını söylediği aktarıldı.

Müşteki Cengiz Gürsu'nun beyanına yer verilen iddianamede, şüpheli Emre Gürsu'nun maktul ağabeyi ve şüpheliyle birlikte olay günü kuzeni olan şüphelinin kullandığı araçla gezmeye çıktıklarını, şüphelinin ehliyeti olmadığını ve aracı maktul ağabeyinin hiç kullanmadığını söylediği belirtildi.

22,5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Müşteki Cengiz Gürsu'nun, aracı kullanan şüpheli Emre Gürsu'nun ceza almamak için ağabeyinin kullandığını söylediğinin belirtildiği iddianamede, kaza öncesi üçünün de alkol aldıklarını ancak kazanın sıcaklığında, tam olarak kendinde olmaması nedeniyle jandarmaya şikayetçi olmadığını söylediğini, aslında şüpheliden şikayetçi olduğunu belirttiği kaydedildi.

Olay yeri tespit tutanağının bulunduğu iddianamede, ters dönen araç içerisinde maktul Emin ile şüpheli Emre'nin ön yolcu ve şoför koltuğu arasında üst üste olduklarının tespit edildiği ancak aracı hangisinin kullandığının tespit edilemediği belirtildi.

İddianamede, şüpheli Emre Gürsu'nun alkollü şekilde kullandığı araç ile kaza yaparak bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına yol açarak ‘bilinçli taksirle adam öldürme' suçundan 3 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.