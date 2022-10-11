La Casa Da Papel dizisinden gördükleri maskeleri takıp mahallede dolaşan ve soygun yapan hırsızlar mahalle sakinlerini korkuttu. Mahalleli çareyi sokakta nöbet tutmakta buldu.

İstanbul, Arnavutköy Taşoluk Mahallesi’nde meydana gelen olayda bir grup hırsızın "La Casa De Papel" dizisinden esinlenerek taktıkları maske ile mahalleye dadanandı, bu durum ise mahalleliye korku dolu anlar yarattı.

Ellerinde demir kesme makası ve yüzlerinde maskeler ile oldukça rahat olan hırsızlar gece yarısında mahalleye hırsızlık yapmak için geldi.

Çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaratan maskeli hırsızlara karşı mahalledeki gençler harekete geçti.

Mahalleli o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti

İHA'dan edinilen bilgilere göre, yaşadıkları korkulu anlar yüzünden endişe içinde olan mahalledeki vatandaşlar, geç saatlere kadar sokaklarda sırayla nöbet tutarak kendilerini korumaya çalıştı.

Arnavutköy’de La Casa De Papel maskeli hırsızlar mahalleliyi ayağa kaldırdı VİDEO



'Polis geliyor ama saklanıyorlar polislerde bulamıyor'

Uzun zamandır bu mahallede yaşadığını ve hırsızlar tarafından garajının soyulduğunu söyleyen Recep Yaşar, “Gece saat 02.00 gibi ellerinde makaslar ile burada geziyorlar. Buraya polis geliyor ama saklanıyorlar polislerde bulamıyor genelde garajları soyuyorlar. Sokakta çok rahat şekilde dolaşıyorlar bizim mahalleye dadanmış durumdalar. Bilmediğimiz maskeler ile burada dolaşıyorlar bu da bizi tedirgin ediyor. Burada hırsızlık gerçekten çok olmaya başladı ben 30 senedir burada yaşıyorum yaklaşık 1 senedir bu durumu yaşıyoruz. Komşularımız da mağdur durumda bizde mağduruz gece işten gelenler oluyor dışarı çıkmaya korkar duruma geldik artık. Elinde belki silah var bir şey desek canımızdan olacağız yetkililerden yardım bekliyoruz.” dedi.

'Gençlerimiz nöbet tutuyor ama can güvenlikleri yok'

Mahalledeki durum yüzünden sürekli tedirginlik yaşayan Yavuz Genç, “Araçların içerisindeki ürünler çalınıyor araçlarını da yokuşa bırakıp yürüyerek geliyorlar ses olmaması için. Gece yarısında özellikle geliyorlar bizi de tedirgin ediyor artık huzursuz durumdayız çoluk, çocuğumuz var. Maddi olarak zararımız var mahalle halkı olarak şikayetçiyiz. Bu olaylardan dolayı gençlerimiz gece yarısına kadar dolaşıyorlar ama onlar da tehlikeli ve korkuyoruz.” şeklinde sitemini dile getirdi.