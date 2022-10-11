Petrol
96.02
-0.18%
Euro
18.019
-0.06%
Dolar
18.5823
0.03%
Altın
997
0.03%
Borsa
3582
0.00%
Bitcoin
358.829
-1.66%
BTXN Coin
8.04
-11.55%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 16 C

    Arnavutköy’de La Casa De Papel maskeli hırsızlar mahalleliyi ayağa kaldırdı

    La Casa Da Papel dizisinden gördükleri maskeleri takıp mahallede dolaşan ve soygun yapan hırsızlar mahalle sakinlerini korkuttu. Mahalleli çareyi sokakta nöbet tutmakta buldu.
    • 11.10.2022 - 09:44
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 10:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Arnavutköy’de La Casa De Papel maskeli hırsızlar mahalleliyi ayağa kaldırdı

    İstanbul, Arnavutköy Taşoluk Mahallesi’nde meydana gelen olayda bir grup hırsızın "La Casa De Papel" dizisinden esinlenerek taktıkları maske ile mahalleye dadanandı, bu durum ise mahalleliye korku dolu anlar yarattı.

    Ellerinde demir kesme makası ve yüzlerinde maskeler ile oldukça rahat olan hırsızlar gece yarısında mahalleye hırsızlık yapmak için geldi.

    Çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaratan maskeli hırsızlara karşı mahalledeki gençler harekete geçti.

    Mahalleli o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti

    İHA'dan edinilen bilgilere göre, yaşadıkları korkulu anlar yüzünden endişe içinde olan mahalledeki vatandaşlar, geç saatlere kadar sokaklarda sırayla nöbet tutarak kendilerini korumaya çalıştı.

    Arnavutköy’de La Casa De Papel maskeli hırsızlar mahalleliyi ayağa kaldırdı VİDEO

    'Polis geliyor ama saklanıyorlar polislerde bulamıyor'

    Uzun zamandır bu mahallede yaşadığını ve hırsızlar tarafından garajının soyulduğunu söyleyen Recep Yaşar, “Gece saat 02.00 gibi ellerinde makaslar ile burada geziyorlar. Buraya polis geliyor ama saklanıyorlar polislerde bulamıyor genelde garajları soyuyorlar. Sokakta çok rahat şekilde dolaşıyorlar bizim mahalleye dadanmış durumdalar. Bilmediğimiz maskeler ile burada dolaşıyorlar bu da bizi tedirgin ediyor. Burada hırsızlık gerçekten çok olmaya başladı ben 30 senedir burada yaşıyorum yaklaşık 1 senedir bu durumu yaşıyoruz. Komşularımız da mağdur durumda bizde mağduruz gece işten gelenler oluyor dışarı çıkmaya korkar duruma geldik artık. Elinde belki silah var bir şey desek canımızdan olacağız yetkililerden yardım bekliyoruz.” dedi.

    Arnavutköy’de La Casa De Papel maskeli hırsızlar mahalleliyi ayağa kaldırdı #1

    'Gençlerimiz nöbet tutuyor ama can güvenlikleri yok'

    Mahalledeki durum yüzünden sürekli tedirginlik yaşayan Yavuz Genç, “Araçların içerisindeki ürünler çalınıyor araçlarını da yokuşa bırakıp yürüyerek geliyorlar ses olmaması için. Gece yarısında özellikle geliyorlar bizi de tedirgin ediyor artık huzursuz durumdayız çoluk, çocuğumuz var. Maddi olarak zararımız var mahalle halkı olarak şikayetçiyiz. Bu olaylardan dolayı gençlerimiz gece yarısına kadar dolaşıyorlar ama onlar da tehlikeli ve korkuyoruz.” şeklinde sitemini dile getirdi.

    Arnavutköy’de La Casa De Papel maskeli hırsızlar mahalleliyi ayağa kaldırdı #2


    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Mehmet Büyükekşi'den VAR kaldırılacak mı sorusuna cevap
    Futbol

    Mehmet Büyükekşi'den VAR kaldırılacak mı sorusuna cevap

    Yemen'de personelle tartışan kadın bankayı havaya uçurdu
    Dünya

    Yemen'de personelle tartışan kadın bankayı havaya uçurdu

    Görüş Bildir