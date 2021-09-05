Arnavutköy'de lastiği patlayan araç, kıvılcım çıkararak yola devam etti

Arnavutköy'de lastiği patlayan araç, kıvılcım çıkararak yola devam etti

Lastiği patlayan bir aracın yol üzerinde kıvılcımlar çıkararak seyir halinde ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Arnavutköy’de dün akşam saatlerinde yolda lastiği patlayan bir araç, jantın üzerinde kilometrelerce ilerledi.

Aracın tehlikeli seyri pes dedirtti.

O anlar, yolda ilerleyen başka bir araçtaki vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

KIVILCIMLAR ÇIKARDI

Görüntülerde, lastiği patlayan aracın jantın üzerinde kıvılcımlar çıkararak ilerlediği görülüyor.

Arnavutköy'de lastiği patlayan araç, kıvılcım çıkararak yola devam etti VİDEO





