Arnavutköy’de levye ile pencereyi açan hırsız, evdeki telefonları çaldı

Arnavutköy’de levye ile pencereyi açan hırsız, evdeki telefonları çaldı

Evin arka bahçesindeki pencereyi levye ile açıp eve giren hırsız, 4 cep telefonu çaldı. Hırsız, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi’nde, cuma saat 15.30 sıralarında şüpheli bir şahıs, bir evin arka cephesindeki pencereyi levye ile zorlayarak açtı.

İçeri giren şahıs, odada bulunan 4 cep telefonunu çalıp aynı pencereden dışarı çıktı.

İHA’nın haberine göre; olay yerinden kaçan hırsız, güvenlik kameralarından kaçamadı.

Gözaltına alındı

Hakkında birden fazla şikayet olduğu belirlenen şüpheli şahsın Aydın Y. olduğu belirlendi. Kısa sürede yakalanan Aydın D., gözaltına alındı.

Arnavutköy’de levye ile pencereyi açan hırsız, evdeki telefonları çaldı VİDEO

